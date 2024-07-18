Рейтинг@Mail.ru
СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 18.07.2024 (обновлено: 20:17 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html
СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные
СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные
Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что президент Джо Байден будет вынужден сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:45
2024-07-18T20:17
джо байден
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что президент Джо Байден будет вынужден сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет Axios.&quot;Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в эти выходные&quot;, — говорится в статье.По словам источников издания, соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в сенате, а также помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября."Его выбор — быть одним из героев в истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет", — сказал Axios один из близких друзей президента.После провала действующего главы государства на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным считается вице-президент Камала Харрис.Теоретическая возможность сменить кандидата будет у партии на съезде в августе. На практике тяжело будет вывести из гонки победившего на праймериз действующего президента, если он сам не откажется от участия.Сам Байден заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем политик утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй срок.
https://ria.ru/20240718/bajden-1960460451.html
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, США, Выборы президента США — 2024
СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные

Axios: в демпартии считают, что Байдену придется сняться с выборов в выходные

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что президент Джо Байден будет вынужден сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет Axios.
«

"Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в эти выходные", — говорится в статье.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Спонсор подготовил речь для "достойного" ухода Байдена, пишут СМИ
Вчера, 13:26
По словам источников издания, соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в сенате, а также помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.
"Его выбор — быть одним из героев в истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет", — сказал Axios один из близких друзей президента.
После провала действующего главы государства на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным считается вице-президент Камала Харрис.
Теоретическая возможность сменить кандидата будет у партии на съезде в августе. На практике тяжело будет вывести из гонки победившего на праймериз действующего президента, если он сам не откажется от участия.
Сам Байден заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем политик утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй срок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
 
Джо БайденВ миреСШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала