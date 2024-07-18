https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html

СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные

СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: демократы ожидают, что Байден снимется с выборов в ближайшие выходные

Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что президент Джо Байден будет вынужден сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:45

2024-07-18T17:45

2024-07-18T20:17

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Среди представителей Демократической партии США усиливаются ожидания, что президент Джо Байден будет вынужден сняться с выборов уже в конце этой недели, пишет Axios."Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в эти выходные", — говорится в статье.По словам источников издания, соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в сенате, а также помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября."Его выбор — быть одним из героев в истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет", — сказал Axios один из близких друзей президента.После провала действующего главы государства на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным считается вице-президент Камала Харрис.Теоретическая возможность сменить кандидата будет у партии на съезде в августе. На практике тяжело будет вывести из гонки победившего на праймериз действующего президента, если он сам не откажется от участия.Сам Байден заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем политик утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй срок.

https://ria.ru/20240718/bajden-1960460451.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

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джо байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024