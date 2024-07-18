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"Я устал": Байден набросился на Илона Маска
"Я устал": Байден набросился на Илона Маска - РИА Новости, 18.07.2024
"Я устал": Байден набросился на Илона Маска
Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке "купить выборы". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T04:23
2024-07-18T04:23
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке "купить выборы"."Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы", — написал глава Белого дома в личном аккаунте в соцсети X.К посту он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом "победить" экс-президента.Маск неоднократно высмеивал Байдена и давал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах.На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что бизнесмен планирует выделять 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа. Маск назвал эту информацию фейковой.
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в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп
"Я устал": Байден набросился на Илона Маска
Байден заявил, что устал от Маска и его друзей-бизнесменов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке "купить выборы".
«
"Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы", — написал глава Белого дома в личном аккаунте в соцсети X.
К посту он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом "победить" экс-президента.
Маск неоднократно высмеивал Байдена и давал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах.
На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что бизнесмен планирует выделять 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа. Маск назвал эту информацию фейковой.