https://ria.ru/20240718/bayden-1960385276.html

СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена

СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена

Власти США предъявили обвинения жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:56

2024-07-18T02:56

2024-07-18T02:56

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену, сообщил телеканал CNN. Угрозы убийства главы государства были опубликованы за несколько дней до покушения на экс-президента Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании. По версии Федерального бюро расследований США, данные дела не связаны между собой. Обвинения были предъявлены 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал "перерезать" Байдену горло. В июле его допросили дома агенты Секретной службы, причем в ходе допроса мужчина категорически отрицал вменяемые ему действия.

https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

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сша, флорида, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, в мире