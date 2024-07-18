Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/bayden-1960385276.html
СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена
СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена
Власти США предъявили обвинения жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:56
2024-07-18T02:56
сша
флорида
пенсильвания
джо байден
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_889029a23bb3e9dad29606552a583548.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену, сообщил телеканал CNN. Угрозы убийства главы государства были опубликованы за несколько дней до покушения на экс-президента Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании. По версии Федерального бюро расследований США, данные дела не связаны между собой. Обвинения были предъявлены 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал "перерезать" Байдену горло. В июле его допросили дома агенты Секретной службы, причем в ходе допроса мужчина категорически отрицал вменяемые ему действия.
https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html
сша
флорида
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d34f9872aea879cb372d3d5e0d56323c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, флорида, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Флорида, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
СМИ: власти США обвинили жителя Флориды в угрозах убийства Байдена

CNN: власти США обвинили жителя Флориды в публичных угрозах убийства Байдена

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену, сообщил телеканал CNN.
Угрозы убийства главы государства были опубликованы за несколько дней до покушения на экс-президента Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании. По версии Федерального бюро расследований США, данные дела не связаны между собой.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Секретная служба фиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа
02:11
Обвинения были предъявлены 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал "перерезать" Байдену горло. В июле его допросили дома агенты Секретной службы, причем в ходе допроса мужчина категорически отрицал вменяемые ему действия.
 
СШАФлоридаПенсильванияДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала