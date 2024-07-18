https://ria.ru/20240718/bayden-1960384904.html

СМИ: лидер демократов в сенате США призвал Байдена выйти из гонки

СМИ: лидер демократов в сенате США призвал Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: лидер демократов в сенате США призвал Байдена выйти из гонки

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Джо Байдена в субботу выйти из президентской гонки, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:45

2024-07-18T02:45

2024-07-18T04:17

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Джо Байдена в субботу выйти из президентской гонки, сообщает агентство Рейтер. "Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту Джо Байдену на встрече в субботу, что для страны и Демократической партии было бы лучше, если бы он прекратил свою кампанию по переизбранию", - отмечает агентство. Телеканал ABC News добавляет, что Шумер встретился с Байденом в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр. Отмечается, что лидер демократов описал встречу как "хорошую". Согласно телеканалу, после этой встречи Шумер вместе с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом попросили Демократическую партию перенести процесс номинации. Ранее сообщалось, что демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии, который должен пройти в Чикаго с 19 по 22 августа. Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной обеспокоенности" о его шансах на победу. Шифф присоединился к растущему числу однопартийцев Байдена, кто призывает его к выходу из гонки после провального выступления на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960382400.html

https://ria.ru/20240717/bayden-1960286226.html

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сша, делавэр, чикаго, в мире, джо байден, чак шумер, дональд трамп, выборы президента сша — 2024