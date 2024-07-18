https://ria.ru/20240718/bayden-1960381845.html

Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе

Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе - РИА Новости, 18.07.2024

Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, объявили в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T01:12

2024-07-18T01:12

2024-07-18T01:35

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, объявили в среду организаторы мероприятия, на котором ожидалось выступление американского лидера.Конференция посвящена сотрудничеству США с латиноамериканскими странами."С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем… Он только что сдал положительный тест на коронавирус", - объявили организаторы, трансляцию заявления которых вел Белый дом.

https://ria.ru/20240717/kongressmen-1960377054.html

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джо байден, сша, лас-вегас, в мире