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Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе - РИА Новости, 18.07.2024
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01:12 18.07.2024 (обновлено: 01:35 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960381845.html
Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе
Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе - РИА Новости, 18.07.2024
Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, объявили в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:12
2024-07-18T01:35
джо байден
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лас-вегас
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, объявили в среду организаторы мероприятия, на котором ожидалось выступление американского лидера.Конференция посвящена сотрудничеству США с латиноамериканскими странами."С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем… Он только что сдал положительный тест на коронавирус", - объявили организаторы, трансляцию заявления которых вел Белый дом.
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джо байден, сша, лас-вегас, в мире
Джо Байден, США, Лас-Вегас, В мире
Байден не выступит на конференции в Лас-Вегасе

UnidosUS: Байден не выступит на мероприятии, так как он заразился COVID-19

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
 Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, объявили в среду организаторы мероприятия, на котором ожидалось выступление американского лидера.
Конференция посвящена сотрудничеству США с латиноамериканскими странами.
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"С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем… Он только что сдал положительный тест на коронавирус", - объявили организаторы, трансляцию заявления которых вел Белый дом.
 
Джо БайденСШАЛас-ВегасВ мире
 
 
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