https://ria.ru/20240718/bajden-1960457105.html

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена - РИА Новости, 18.07.2024

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена

По меньшей мере 70% американцев считают, что нынешний президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и уступить место другому кандидату, следует... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:20

2024-07-18T13:20

2024-07-18T13:20

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По меньшей мере 70% американцев считают, что нынешний президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и уступить место другому кандидату, следует из опроса, проведенного социологической службой AP-NORC. "На фоне резонанса, вызванного выступлением президента Байдена на дебатах, 7 из 10 взрослых (американцев), включая 65% сторонников Демократической партии, считают, что он должен снять свою кандидатуру и позволить своей партии выбрать другого кандидата", - говорится на сайте AP-NORC.По данным службы, лишь 27% опрошенных демократов полностью уверены в том, что Байден способен эффективно выполнять обязанности президента страны. Опрос проводился онлайн и по телефону с 11 по 15 июля среди 1253 взрослых американцев. Погрешность результатов составляет 3,8 процентных пункта. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960389409.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024