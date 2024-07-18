https://ria.ru/20240718/avtor-1960427405.html

Липецкие власти признались в редактировании фото со встречи с Артамоновым

Липецкие власти признались в редактировании фото со встречи с Артамоновым - РИА Новости, 18.07.2024

Липецкие власти признались в редактировании фото со встречи с Артамоновым

Автор фото со встречи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с бизнесом обработала кадр в фоторедакторе, "повернув" голову одному из участников, с целью... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:37

2024-07-18T11:37

2024-07-18T13:18

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Автор фото со встречи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с бизнесом обработала кадр в фоторедакторе, "повернув" голову одному из участников, с целью сделать снимок еще эффектнее – тогда на нем все бизнесмены смотрят на главу региона, рассказал РИА Новости начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков. Накануне в Telegram-канале губернатора появилась публикация о его встрече с бизнесом. На одной из фотографий все сидящие в зале смотрят на главу региона. Telegram-канал Mash заметил, что на этом фото голова одного из участников повернута неестественно, и сделал выводы, что участник смотрит на губернатора благодаря фоторедактированию. "Поворачивали", - сказал Шаршаков РИА Новости в ответ на вопрос, действительно ли при обработке фото "поворачивали" голову участнику встречи. "Фотограф решила сделать в целом неплохой кадр ещё лучше", - добавил собеседник. Он пообещал, что фотографа не накажут. "Ну, может быть, поместим ещё ее фотошопленную фотографию на доску воспоминаний управления", - сказал Шаршаков. Также в Telegram-канале правительства Липецкой области появилась публикация от имени Михаила Шаршакова. В ней он опубликовал свое нарочито неестественно обработанное фото с большой головой, подписав "Отфотошопленный пресс-секретарь губернатора рассказывает о тонкостях фотошопа герою сегодняшнего дня Юрию Тагунову". Тагунов – как раз участник встречи, которому "повернули" голову". Шаршаков попросил у него прощения, отметив, что "неудачно и небрежно обработали снимок". "А тем, кто думает, что мероприятие было настолько пресным, что потребовалось "крутить головы", предлагаю видео. Это первая из ряда стратегических сессий "Проектируем будущее вместе", - написал Шаршаков. На видео бизнесмены активно участвуют в мероприятиях сессии и отзываются о важности взаимодействия бизнеса и власти.

https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html

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липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов