https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html

В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет

В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 18.07.2024

В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет

Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:42

2024-07-18T10:42

2024-07-18T10:42

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. ДТП произошло в четверг в 06.10 на 133-м километре Мурманского шоссе. "Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу", - говорится в сообщении. По поручению прокурора области Сергея Жуковского Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.

https://ria.ru/20240715/avtobus-1959755467.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область