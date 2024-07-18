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В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 18.07.2024
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет
Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:42
2024-07-18T10:42
2024-07-18T10:42
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. ДТП произошло в четверг в 06.10 на 133-м километре Мурманского шоссе. "Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу", - говорится в сообщении. По поручению прокурора области Сергея Жуковского Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, водителя госпитализировали