Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 18.07.2024
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет
Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:42
2024-07-18T10:42
происшествия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. ДТП произошло в четверг в 06.10 на 133-м километре Мурманского шоссе. "Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу", - говорится в сообщении. По поручению прокурора области Сергея Жуковского Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.
https://ria.ru/20240715/avtobus-1959755467.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет

В Ленинградской области автобус съехал в кювет, водителя госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Ленинградской области, водитель получил травмы и госпитализирован, пассажиры не пострадали, по факту ДТП проводится проверка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
ДТП произошло в четверг в 06.10 на 133-м километре Мурманского шоссе.
"Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Пассажиры в результате происшествия не пострадали, водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По поручению прокурора области Сергея Жуковского Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.
Место ДТП с участием школьного автобуса в Зеленоградском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Автобус с детьми попал в ДТП в Калининградской области
15 июля, 13:41
 
ПроисшествияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала