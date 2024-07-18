https://ria.ru/20240718/avariya-1960580556.html
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель - РИА Новости, 18.07.2024
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:34
2024-07-18T20:34
2024-07-18T20:34
происшествия
авто
медвежьегорский район
вологда
медвежьегорск
renault s.a
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы, сообщает республиканская прокуратура. "По предварительным данным, 18 июля... около 18 часов (совпадает с мск) на 613 километре автомобильной дороги Вологда - Медвежьегорск произошло столкновение легкого автомобиля марки "Renault Duster" и пассажирского автобуса. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы", – сообщает надзорное ведомство Карелии в своем Telegram-канале. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств дорожной аварии.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html
медвежьегорский район
вологда
медвежьегорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, медвежьегорский район, вологда, медвежьегорск, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Медвежьегорский район, Вологда, Медвежьегорск, Renault S.A, Renault Clio
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб человек, двое пострадали