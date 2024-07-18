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В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель

В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель - РИА Новости, 18.07.2024

В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:34

2024-07-18T20:34

2024-07-18T20:34

происшествия

авто

медвежьегорский район

вологда

медвежьегорск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы, сообщает республиканская прокуратура. "По предварительным данным, 18 июля... около 18 часов (совпадает с мск) на 613 километре автомобильной дороги Вологда - Медвежьегорск произошло столкновение легкого автомобиля марки "Renault Duster" и пассажирского автобуса. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы", – сообщает надзорное ведомство Карелии в своем Telegram-канале. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств дорожной аварии.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

медвежьегорский район

вологда

медвежьегорск

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происшествия, авто, медвежьегорский район, вологда, медвежьегорск, renault s.a, renault clio