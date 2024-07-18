Рейтинг@Mail.ru
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/avariya-1960580556.html
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель - РИА Новости, 18.07.2024
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:34
2024-07-18T20:34
происшествия
авто
медвежьегорский район
вологда
медвежьегорск
renault s.a
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы, сообщает республиканская прокуратура. "По предварительным данным, 18 июля... около 18 часов (совпадает с мск) на 613 километре автомобильной дороги Вологда - Медвежьегорск произошло столкновение легкого автомобиля марки "Renault Duster" и пассажирского автобуса. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы", – сообщает надзорное ведомство Карелии в своем Telegram-канале. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств дорожной аварии.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html
медвежьегорский район
вологда
медвежьегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, медвежьегорский район, вологда, медвежьегорск, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Медвежьегорский район, Вологда, Медвежьегорск, Renault S.A, Renault Clio
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель

В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в четверг в Медвежьегорском районе Карелии, водитель "легковушки" погиб, а двое пассажиров госпитализированы, сообщает республиканская прокуратура.
"По предварительным данным, 18 июля... около 18 часов (совпадает с мск) на 613 километре автомобильной дороги Вологда - Медвежьегорск произошло столкновение легкого автомобиля марки "Renault Duster" и пассажирского автобуса. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы", – сообщает надзорное ведомство Карелии в своем Telegram-канале.
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств дорожной аварии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
30 января, 21:51
 
ПроисшествияАвтоМедвежьегорский районВологдаМедвежьегорскRenault S.ARenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала