Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава московского банка получила пять лет колонии - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/atb-1960542532.html
Экс-глава московского банка получила пять лет колонии
Экс-глава московского банка получила пять лет колонии - РИА Новости, 18.07.2024
Экс-глава московского банка получила пять лет колонии
Пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшей главе московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяне Шаблыко по делу о растрате, сообщили... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:11
2024-07-18T17:11
происшествия
москва
россия
азиатско-тихоокеанский банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшей главе московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяне Шаблыко по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. &quot;Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет&quot;,- сказал собеседник агентства.Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Судом установлено, что, являясь управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, Шаблыко и соучастники схемы составляли и подписывали документы, содержавшие недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, также состоящим в сговоре с обвиняемой. По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html
https://ria.ru/20240430/lavrichev-1943132277.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, азиатско-тихоокеанский банк
Происшествия, Москва, Россия, Азиатско-Тихоокеанский Банк
Экс-глава московского банка получила пять лет колонии

Экс-главе московского филиала АТБ Шаблыко дали пять лет колонии за растрату

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшей главе московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяне Шаблыко по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет",- сказал собеседник агентства.

Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
17 июля, 20:29
Судом установлено, что, являясь управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, Шаблыко и соучастники схемы составляли и подписывали документы, содержавшие недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, также состоящим в сговоре с обвиняемой.
По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в здании суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Главу нижегородской думы обвинили в растрате
30 апреля, 12:02
 
ПроисшествияМоскваРоссияАзиатско-Тихоокеанский Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала