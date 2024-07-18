https://ria.ru/20240718/atb-1960542532.html

Экс-глава московского банка получила пять лет колонии

Экс-глава московского банка получила пять лет колонии - РИА Новости, 18.07.2024

Экс-глава московского банка получила пять лет колонии

Пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшей главе московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяне Шаблыко по делу о растрате, сообщили... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:11

2024-07-18T17:11

2024-07-18T17:11

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшей главе московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяне Шаблыко по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет",- сказал собеседник агентства.Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Судом установлено, что, являясь управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, Шаблыко и соучастники схемы составляли и подписывали документы, содержавшие недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, также состоящим в сговоре с обвиняемой. По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html

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происшествия, москва, россия, азиатско-тихоокеанский банк