https://ria.ru/20240718/ataka-1960437510.html

Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село

Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село - РИА Новости, 18.07.2024

Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село

При ударе украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородского района пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:58

2024-07-18T11:58

2024-07-18T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

отрадное

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородского района пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом", — написал Гладков.По информации губернатора, мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу. Еще двум пострадавшим, женщине и 17-летнему подростку, у которых ушибы, помощь оказали на месте.Атакованная машина сгорела. В частном доме повреждены фасад, забор, навес, пострадал также еще один автомобиль, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородский район

отрадное

белгородская область

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происшествия, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, белгородская область