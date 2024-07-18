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Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село
Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село - РИА Новости, 18.07.2024
Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село
При ударе украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородского района пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:58
2024-07-18T11:58
2024-07-18T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
отрадное
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородского района пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом", — написал Гладков.По информации губернатора, мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу. Еще двум пострадавшим, женщине и 17-летнему подростку, у которых ушибы, помощь оказали на месте.Атакованная машина сгорела. В частном доме повреждены фасад, забор, навес, пострадал также еще один автомобиль, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Отрадное, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Три человека пострадали при атаке беспилотника на белгородское село
Гладков: три человека пострадали при атаке дрона на белгородское село Отрадное