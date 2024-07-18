В минобороны Армении будет работать американский представитель
Замгоссекретаря Зея: представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Aaron DuncanЦеремония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении
Церемония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
В интервью армянскому онлайн-изданию Hetq Зею спросили, может ли она подтвердить, что принято решение о работе представителя армии США в минобороны Армении.
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"Информацию подтверждаю. Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях", - заявила Зея.
Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.