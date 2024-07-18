https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html

В минобороны Армении будет работать американский представитель

В минобороны Армении будет работать американский представитель - РИА Новости, 18.07.2024

В минобороны Армении будет работать американский представитель

Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. В интервью армянскому онлайн-изданию Hetq Зею спросили, может ли она подтвердить, что принято решение о работе представителя армии США в минобороны Армении. "Информацию подтверждаю. Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях", - заявила Зея. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.

https://ria.ru/20240713/sotrudnichestvo-1959472474.html

https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, армения, сша, россия, армен григорян, нато