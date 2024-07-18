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В минобороны Армении будет работать американский представитель - РИА Новости, 18.07.2024
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11:09 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html
В минобороны Армении будет работать американский представитель
В минобороны Армении будет работать американский представитель - РИА Новости, 18.07.2024
В минобороны Армении будет работать американский представитель
Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:09
2024-07-18T11:09
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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. В интервью армянскому онлайн-изданию Hetq Зею спросили, может ли она подтвердить, что принято решение о работе представителя армии США в минобороны Армении. "Информацию подтверждаю. Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях", - заявила Зея. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.
https://ria.ru/20240713/sotrudnichestvo-1959472474.html
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в мире, армения, сша, россия, армен григорян, нато
В мире, Армения, США, Россия, Армен Григорян, НАТО
В минобороны Армении будет работать американский представитель

Замгоссекретаря Зея: представитель армии США будет работать в Минобороны Армении

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Aaron DuncanЦеремония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении
Церемония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Aaron Duncan
Церемония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
В интервью армянскому онлайн-изданию Hetq Зею спросили, может ли она подтвердить, что принято решение о работе представителя армии США в минобороны Армении.
Церемония открытия армяно-американских учений - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
США планируют укрепить сотрудничество с Арменией
13 июля, 19:36
"Информацию подтверждаю. Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях", - заявила Зея.
Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на официальном приеме в Вашингтоне во время проведения саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Глава МИД Армении приехал на торжественный прием на саммите НАТО
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В миреАрменияСШАРоссияАрмен ГригорянНАТО
 
 
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