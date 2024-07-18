В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке
Палеонтологи нашли в Аргентине старейшие следы жизни в Южной Америке
© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Группа палеонтологов обнаружила в Аргентине останки глиптодона - вымершего млекопитающего из отряда броненосцев - со следами человеческого воздействия возрастом около 21 000 лет, они являются старейшим свидетельством присутствия людей и их взаимодействия с мегафауной Южной Америки, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Plos One.
"Радиоуглеродная дата 21 090 – 20 811 лет назад, полученная непосредственно из образца, и антропная природа следов резки, описанных выше, вместе с сопутствующими образцами разделки туш раздвигают хронологические рамки человеческого присутствия и взаимодействия между людьми и мегафауной почти на 6000 лет по сравнению с данными, полученными в других местах Южной Америки и датируемыми периодом от 8 000 до 15 000 лет до настоящего времени", - сказано в исследовании группы аргентинских ученых.
Объектом многолетнего исследования были окаменелые останки панцирного млекопитающего глиптодона, обнаруженные в 2015 году на реке Реконкиста на востоке Буэнос-Айреса. Глиптодоны жили в разных частях Америки и вымерли около 10 000 лет назад. На задней части скелета найденного 300-килограммового животного были обнаружены порезы, характерные для забоя животных орудиями из камня.
"Наши результаты соответствуют недавним выводам, показывающим доказательства человеческого заселения между 20 000 и 30 000 лет назад в Центральной и Южной Америке, а также в Северной Америке... Археологические следы человеческого заселения юга Южной Америки постоянно и последовательно достигают максимума последнего оледенения. В совокупности эти свидетельства позволяют представить новую перспективу относительно времени первоначального проникновения людей в Америку", - сказано в тексте опубликованного исследования.