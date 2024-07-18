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В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке - РИА Новости, 18.07.2024
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07:45 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/argentina-1960396132.html
В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке
В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке - РИА Новости, 18.07.2024
В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке
Группа палеонтологов обнаружила в Аргентине останки глиптодона - вымершего млекопитающего из отряда броненосцев - со следами человеческого воздействия возрастом РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:45
2024-07-18T07:45
южная америка
аргентина
буэнос-айрес (город)
plos one
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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Группа палеонтологов обнаружила в Аргентине останки глиптодона - вымершего млекопитающего из отряда броненосцев - со следами человеческого воздействия возрастом около 21 000 лет, они являются старейшим свидетельством присутствия людей и их взаимодействия с мегафауной Южной Америки, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Plos One. "Радиоуглеродная дата 21 090 – 20 811 лет назад, полученная непосредственно из образца, и антропная природа следов резки, описанных выше, вместе с сопутствующими образцами разделки туш раздвигают хронологические рамки человеческого присутствия и взаимодействия между людьми и мегафауной почти на 6000 лет по сравнению с данными, полученными в других местах Южной Америки и датируемыми периодом от 8 000 до 15 000 лет до настоящего времени", - сказано в исследовании группы аргентинских ученых. Объектом многолетнего исследования были окаменелые останки панцирного млекопитающего глиптодона, обнаруженные в 2015 году на реке Реконкиста на востоке Буэнос-Айреса. Глиптодоны жили в разных частях Америки и вымерли около 10 000 лет назад. На задней части скелета найденного 300-килограммового животного были обнаружены порезы, характерные для забоя животных орудиями из камня. "Наши результаты соответствуют недавним выводам, показывающим доказательства человеческого заселения между 20 000 и 30 000 лет назад в Центральной и Южной Америке, а также в Северной Америке... Археологические следы человеческого заселения юга Южной Америки постоянно и последовательно достигают максимума последнего оледенения. В совокупности эти свидетельства позволяют представить новую перспективу относительно времени первоначального проникновения людей в Америку", - сказано в тексте опубликованного исследования.
https://ria.ru/20240706/uchenye-1957669652.html
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южная америка
аргентина
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южная америка, аргентина, буэнос-айрес (город), plos one
Южная Америка, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), PLoS ONE
В Аргентине обнаружили старейшие следы жизни в Южной Америке

Палеонтологи нашли в Аргентине старейшие следы жизни в Южной Америке

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Группа палеонтологов обнаружила в Аргентине останки глиптодона - вымершего млекопитающего из отряда броненосцев - со следами человеческого воздействия возрастом около 21 000 лет, они являются старейшим свидетельством присутствия людей и их взаимодействия с мегафауной Южной Америки, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Plos One.
"Радиоуглеродная дата 21 090 – 20 811 лет назад, полученная непосредственно из образца, и антропная природа следов резки, описанных выше, вместе с сопутствующими образцами разделки туш раздвигают хронологические рамки человеческого присутствия и взаимодействия между людьми и мегафауной почти на 6000 лет по сравнению с данными, полученными в других местах Южной Америки и датируемыми периодом от 8 000 до 15 000 лет до настоящего времени", - сказано в исследовании группы аргентинских ученых.
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Объектом многолетнего исследования были окаменелые останки панцирного млекопитающего глиптодона, обнаруженные в 2015 году на реке Реконкиста на востоке Буэнос-Айреса. Глиптодоны жили в разных частях Америки и вымерли около 10 000 лет назад. На задней части скелета найденного 300-килограммового животного были обнаружены порезы, характерные для забоя животных орудиями из камня.
"Наши результаты соответствуют недавним выводам, показывающим доказательства человеческого заселения между 20 000 и 30 000 лет назад в Центральной и Южной Америке, а также в Северной Америке... Археологические следы человеческого заселения юга Южной Америки постоянно и последовательно достигают максимума последнего оледенения. В совокупности эти свидетельства позволяют представить новую перспективу относительно времени первоначального проникновения людей в Америку", - сказано в тексте опубликованного исследования.
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Южная АмерикаАргентинаБуэнос-Айрес (город)PLoS ONE
 
 
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