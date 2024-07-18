https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html

Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.07.2024

Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:31

2024-07-18T20:31

2024-07-18T22:02

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.По данным источника агентства, его подозревают в мошенничестве на сумму десять миллионов рублей.Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.Как подтвердил другой источник РИА Новости, речь идет об аресте экс-парламентария, а не его тезки.Абельцев был депутатом Госдумы I, II, IV, V созывов.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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госдума рф, лдпр, москва, россия, происшествия