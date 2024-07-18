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Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.07.2024
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20:31 18.07.2024 (обновлено: 22:02 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html
Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.07.2024
Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:31
2024-07-18T22:02
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.По данным источника агентства, его подозревают в мошенничестве на сумму десять миллионов рублей.Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.Как подтвердил другой источник РИА Новости, речь идет об аресте экс-парламентария, а не его тезки.Абельцев был депутатом Госдумы I, II, IV, V созывов.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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Госдума РФ, ЛДПР, Москва, Россия, Происшествия
Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве

Экс-депутата Госдумы Абельцева арестовали по делу о крупном мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЧлен Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев
Член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
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По данным источника агентства, его подозревают в мошенничестве на сумму десять миллионов рублей.
Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
Как подтвердил другой источник РИА Новости, речь идет об аресте экс-парламентария, а не его тезки.
Абельцев был депутатом Госдумы I, II, IV, V созывов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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