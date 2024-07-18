https://ria.ru/20240718/antidron-1960398317.html
В России разработали антидрон "Леший"
В России разработали антидрон "Леший" - РИА Новости, 18.07.2024
В России разработали антидрон "Леший"
Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработали новый мобильный комплекс "Леший" для защиты военных машин от атак дронов, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:22
2024-07-18T08:22
2024-07-18T09:35
безопасность
анатолий кузнецов
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработали новый мобильный комплекс "Леший" для защиты военных машин от атак дронов, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами", — говорится в релизе.Радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров, добавили в "Ростехе", отметив, что он эффективно работает в движении, но может применяться и стационарно. "Леший" разработало ВЦКБ "Полюс" (входит в "Росэлектронику"). Комплекс успешно прошел испытания и проверку в Научно-исследовательском испытательном институте радиоэлектронной борьбы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.Комплекс уже поставляют заказчикам, отмечается в релизе. "Леший" может применяться не только для защиты транспорта, но и для обеспечения безопасности промышленных объектов. От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью <…> От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса. В настоящее время мы ведем работы по расширению диапазона частот", — заявил гендиректор "Полюса" Анатолий Кузнецов.Кроме того, ВЦКБ "Полюс" разработало и поставляет заказчикам комплекс противодействия беспилотникам "Гроза". Он предназначен для защиты от атак дронов военнослужащих, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров.
https://ria.ru/20240715/bezopasnost-1959695172.html
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безопасность, анатолий кузнецов, российская электроника, ростех, россия
Безопасность, Анатолий Кузнецов, Российская электроника, Ростех, Россия
В России разработали антидрон "Леший"
"Росэлектроника" разработала новый мобильный комплекс защиты от дронов "Леший"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработали новый мобильный комплекс "Леший" для защиты военных машин от атак дронов, сообщила пресс-служба
госкорпорации.
"Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами", — говорится в релизе.
Радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров, добавили в "Ростехе", отметив, что он эффективно работает в движении, но может применяться и стационарно.
"Леший" разработало ВЦКБ "Полюс" (входит в "Росэлектронику"). Комплекс успешно прошел испытания и проверку в Научно-исследовательском испытательном институте радиоэлектронной борьбы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
Комплекс уже поставляют заказчикам, отмечается в релизе.
«
"Леший" может применяться не только для защиты транспорта, но и для обеспечения безопасности промышленных объектов. От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью <…> От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса. В настоящее время мы ведем работы по расширению диапазона частот", — заявил гендиректор "Полюса" Анатолий Кузнецов.
Кроме того, ВЦКБ "Полюс" разработало и поставляет заказчикам комплекс противодействия беспилотникам "Гроза". Он предназначен для защиты от атак дронов военнослужащих, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров.