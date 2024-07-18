В АКРА предупредили о возможном росте цен на говядину и баранину
АКРА: в РФ в период шашлыков может вырасти стоимость говядины и баранины
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродавцы в мясном отделе на Дорогомиловском рынке в Москве
Продавцы в мясном отделе на Дорогомиловском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стоимость говядины и баранины в России может вырасти на фоне сезонного увеличения спроса в период шашлыков, однако в целом рост цен на мясо не будет превышать уровень инфляции, а курица сейчас и вовсе дешевеет, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В среднем на длинном горизонте рост цен на мясо и птицу не опережает темпы инфляции. Вместе с тем на отдельные виды мясной продукции возможно повышение цен, связанное с сезонным увеличением спроса в период шашлычного сезона. В целом по мясной продукции, на мой взгляд, будет и дальше наблюдаться относительно сдержанный рост цен (в пределах 10% - на уровне общей инфляции). Балансирующим фактором служит увеличение производства в животноводческих хозяйствах на фоне продолжающегося роста годового объема потребления мяса в России", - заявил он.
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Тренин подчеркнул, что сильнее всего в последнее время росли цены на баранину - плюс 19% за полгода. В России, по его словам, этого мяса производится меньше, чем других видов, что формирует определенный дефицит на внутреннем рынке, в то время как экспорт баранины значительно вырос в прошлом году - во многом из-за выхода на рынок Ирана, где такой продукт высоко востребован.
"В свою очередь в России самым доступным видом мясной продукции остается курица. За минувшие 6 месяцев цены на нее несколько снизились (на 2,5%). Данную тенденцию можно трактовать как откат цен, которые за 2023 год выросли на 16,2%. Это обусловлено высоким уровнем производства и широким ассортиментом куриных продуктов на рынке", - резюмировал эксперт.
По данным Росстата, в июне текущего года по сравнению с маем цены на говядину, баранину, мясо индейки выросли на 0,6-0,9%, на мясо кур - на 0,4%. При этом за неделю с 9 по 15 июля, цены на свинину снизились на 0,15%, на баранину - на 0,22%, на мясо кур - на 0,04%, а на говядину, напротив, выросли - на 0,06%.
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