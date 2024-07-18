https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье - РИА Новости, 18.07.2024
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Российские войска ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:54
2024-07-18T06:54
2024-07-18T08:51
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", — рассказал он.По словам собеседника агентства, после удара местные жители сообщали о большом зареве и сильной взрывной волне.Кроме того, Лебедев рассказал об ударах по целям в Кременчуге, которые сопровождались серьезной детонацией."Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", — сказал подпольщик.Он отметил, что одной из возможных целей был нефтеперерабатывающий завод. Там хранится большое количество горюче-смазочных материалов, туда постоянно заезжают бензовозы. "На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", — добавил Лебедев.Еще один удар пришелся в направлении вагоностроительного завода в другой стороне города, продолжил подпольщик. Там ремонтируют тяжелую гусеничную технику, пояснил он.После взрыва туда направилось множество скорых, заключил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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вооруженные силы рф, полтавская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Харьков
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", — рассказал он.
На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
По словам собеседника агентства, после удара местные жители сообщали о большом зареве и сильной взрывной волне.
Кроме того, Лебедев рассказал об ударах по целям в Кременчуге
, которые сопровождались серьезной детонацией.
"Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", — сказал подпольщик.
Он отметил, что одной из возможных целей был нефтеперерабатывающий завод. Там хранится большое количество горюче-смазочных материалов, туда постоянно заезжают бензовозы.
"На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", — добавил Лебедев.
Еще один удар пришелся в направлении вагоностроительного завода в другой стороне города, продолжил подпольщик. Там ремонтируют тяжелую гусеничную технику, пояснил он.
После взрыва туда направилось множество скорых, заключил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ
по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.