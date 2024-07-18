Генерала Шамарина отстранили от должности
Адвокат Дюкин: генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба ВС РФ
© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин.
"Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат", — сказал собеседник агентства.
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13 июня, 12:49
По его словам, еще весной суд арестовал купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировал зарплатную карту обвиняемого.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, в ноябре 2022 года жена Шамарина Елизавета купила автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.
Сегодня 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении срока ареста генерала до 22 октября.
По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. За это Шамарин должен был обеспечить общее покровительство и увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны.
В мае всех троих заключили под арест.
За последнее время в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
Кроме того, 23 апреля задержали теперь уже замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По информации адвоката Мурада Мусаева, его подзащитному вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей.