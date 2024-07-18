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Генерала Шамарина отстранили от должности - РИА Новости, 18.07.2024
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15:18 18.07.2024 (обновлено: 16:48 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/advokat-1960493877.html
Генерала Шамарина отстранили от должности
Генерала Шамарина отстранили от должности - РИА Новости, 18.07.2024
Генерала Шамарина отстранили от должности
Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:18
2024-07-18T16:48
вооруженные силы рф
вадим шамарин
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
тимур иванов
юрий кузнецов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин."Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат", — сказал собеседник агентства. По его словам, еще весной суд арестовал купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировал зарплатную карту обвиняемого.Сегодня 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении срока ареста генерала до 22 октября.По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. За это Шамарин должен был обеспечить общее покровительство и увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны.В мае всех троих заключили под арест. За последнее время в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, 23 апреля задержали теперь уже замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По информации адвоката Мурада Мусаева, его подзащитному вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html
https://ria.ru/20240715/popov-1959837896.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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вооруженные силы рф, вадим шамарин, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, тимур иванов, юрий кузнецов
Вооруженные силы РФ, Вадим Шамарин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Тимур Иванов, Юрий Кузнецов
Генерала Шамарина отстранили от должности

Адвокат Дюкин: генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба ВС РФ

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин.
"Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, еще весной суд арестовал купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировал зарплатную карту обвиняемого.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, в ноябре 2022 года жена Шамарина Елизавета купила автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении срока ареста генерала до 22 октября.
По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. За это Шамарин должен был обеспечить общее покровительство и увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны.
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В мае всех троих заключили под арест.
За последнее время в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
Кроме того, 23 апреля задержали теперь уже замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По информации адвоката Мурада Мусаева, его подзащитному вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей.
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Вооруженные силы РФВадим ШамаринМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПроисшествияТимур ИвановЮрий Кузнецов
 
 
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