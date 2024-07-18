https://ria.ru/20240718/advokat-1960493877.html

Генерала Шамарина отстранили от должности

Генерала Шамарина отстранили от должности - РИА Новости, 18.07.2024

Генерала Шамарина отстранили от должности

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:18

2024-07-18T15:18

2024-07-18T16:48

вооруженные силы рф

вадим шамарин

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

тимур иванов

юрий кузнецов

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба российских вооруженных сил, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин."Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат", — сказал собеседник агентства. По его словам, еще весной суд арестовал купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировал зарплатную карту обвиняемого.Сегодня 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство о продлении срока ареста генерала до 22 октября.По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. За это Шамарин должен был обеспечить общее покровительство и увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны.В мае всех троих заключили под арест. За последнее время в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, 23 апреля задержали теперь уже замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По информации адвоката Мурада Мусаева, его подзащитному вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959837896.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вадим шамарин, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, тимур иванов, юрий кузнецов