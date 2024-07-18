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В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев - РИА Новости, 18.07.2024
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Оренбургская область
 
13:45 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/abilimpiks-1960463830.html
В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев
В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев - РИА Новости, 18.07.2024
В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев
В финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" примут участие 16 оренбуржцев, отборочный этап проходил в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:45
2024-07-18T13:45
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
банковское дело
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" примут участие 16 оренбуржцев, отборочный этап проходил в Уральском и Приволжском федеральных округах, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Отборочный этап проходил на базе профессиональных образовательных организаций Свердловской, Самарской, Тюменской, Оренбургской областей, в Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. "Мы системно работаем над созданием возможностей для развития нашей молодежи. Особое направление в этой работе – создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация системы образования помогает в решении вопроса обеспеченности региона кадрами рабочих специальностей", – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что на данный момент студенты проходят подготовку в современных мастерских, на площадках "Профессионалитета". Конкурсанты, прошедшие отборочный этап, продолжают подготовку к финалу по компетенциям: "Ландшафтный дизайн", "Малярное дело", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Веб-разработка (Программирование)", "Информационная безопасность", "Банковское дело", "Электропривод и автоматика" и другим.
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Алёна Пава
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оренбургская область, денис паслер, банковское дело
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Банковское дело

В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев

CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев
В финал Национального чемпионата Абилимпикс вышли 16 оренбуржцев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
В финал Национального чемпионата "Абилимпикс" вышли 16 оренбуржцев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" примут участие 16 оренбуржцев, отборочный этап проходил в Уральском и Приволжском федеральных округах, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Отборочный этап проходил на базе профессиональных образовательных организаций Свердловской, Самарской, Тюменской, Оренбургской областей, в Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.
"Мы системно работаем над созданием возможностей для развития нашей молодежи. Особое направление в этой работе – создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация системы образования помогает в решении вопроса обеспеченности региона кадрами рабочих специальностей", – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что на данный момент студенты проходят подготовку в современных мастерских, на площадках "Профессионалитета".
Конкурсанты, прошедшие отборочный этап, продолжают подготовку к финалу по компетенциям: "Ландшафтный дизайн", "Малярное дело", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Веб-разработка (Программирование)", "Информационная безопасность", "Банковское дело", "Электропривод и автоматика" и другим.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерБанковское дело
 
 
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