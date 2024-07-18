https://ria.ru/20240718/abeltsev-1960583430.html

Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей

Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2024

Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей

Арестованный в Москве бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:56

2024-07-18T20:56

2024-07-18T21:00

госдума рф

происшествия

москва

сергей абельцев

лдпр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Арестованный в Москве бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В четверг суд в Москве арестовал экс-депутата по делу о мошенничестве."Предварительно, Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html

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госдума рф, происшествия, москва, сергей абельцев, лдпр