https://ria.ru/20240718/abeltsev-1960583430.html
Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей
Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2024
Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей
Арестованный в Москве бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:56
2024-07-18T20:56
2024-07-18T21:00
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сергей абельцев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Арестованный в Москве бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В четверг суд в Москве арестовал экс-депутата по делу о мошенничестве."Предварительно, Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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госдума рф, происшествия, москва, сергей абельцев, лдпр
Госдума РФ, Происшествия, Москва, Сергей Абельцев, ЛДПР
Источник: Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей
Экс-депутата ГД Абельцева подозревают в мошенничестве на десять миллионов рублей