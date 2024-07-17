https://ria.ru/20240717/zhiteli-1960255978.html

В Коми жители двух городов остались без связи

В Коми жители двух городов остались без связи - РИА Новости, 17.07.2024

В Коми жители двух городов остались без связи

Жители городов Инта и Воркута в Республике Коми временно остались без услуг связи из-за обрыва оптического кабеля, сообщило региональное министерство цифрового... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:01

2024-07-17T15:01

2024-07-17T15:01

происшествия

жкх

инта

воркута

печора

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жители городов Инта и Воркута в Республике Коми временно остались без услуг связи из-за обрыва оптического кабеля, сообщило региональное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соцсети "ВКонтакте". "Зафиксировано повреждение кабеля на участке Печора - Инта. По причине аварии без услуг связи города Инта и Воркута. На место выехали специалисты для обнаружения аварии и проведения восстановительных работ", – сообщается на странице минцифры Коми в соцсети.Сроки устранения аварии пока не уточняются. Согласно материалам на сайте администрации Инты, в минувшую субботу в ряде городов Коми также наблюдались перебои со связью из-за обрыва оптического кабеля на участке Ухта – Сосногорск. Тогда без стабильного интернета и интерактивного телевидения на время остались Усть-Цильма, Печора, Ижма, Усинск, Инта, Воркута и соседствующий с Коми Ненецкий автономный округ.

https://ria.ru/20231010/kabel-1901644498.html

инта

воркута

печора

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происшествия, жкх, инта, воркута, печора