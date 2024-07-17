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В ООН рассказали о женщинах, пытавшихся прервать выступление Лаврова
В ООН рассказали о женщинах, пытавшихся прервать выступление Лаврова - РИА Новости, 17.07.2024
В ООН рассказали о женщинах, пытавшихся прервать выступление Лаврова
Женщины, безуспешно пытавшиеся прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, оказались гостями израильской делегации,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:24
2024-07-17T20:24
2024-07-17T20:49
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ООН, 17 июл – РИА Новости. Женщины, безуспешно пытавшиеся прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, оказались гостями израильской делегации, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке после выступления израильского постпреда в ООН и в начале выступления российского министра две женщины встали с плакатами и начали что-то выкрикивать, предположительно, о судьбе заложников в плену ХАМАС. Женщин вывела охрана. "Они (протестующие – ред.) были гостями делегации", – сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, добавив, что, "насколько понимает", они были гостями делегации Израиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Я не понимаю, вы почетче скажите" – Лавров в Совбезе ООН ответил активистам
"Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче"В ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН 2 женщины начали что-то выкрикивать. Никто, включая министра, не понял, чего они хотят. Охрана буйных активисток быстро успокоила.
2024-07-17T20:24
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РИА Новости
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в мире, россия, ближний восток, израиль, стефан дюжаррик, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Стефан Дюжаррик, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН рассказали о женщинах, пытавшихся прервать выступление Лаврова
ООН, 17 июл – РИА Новости. Женщины, безуспешно пытавшиеся прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, оказались гостями израильской делегации, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
2024-07-17T20:24
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PT0M23S
В ООН рассказали о женщинах, пытавшихся прервать выступление Лаврова
Женщины, прервавшие выступление Лаврова, оказались гостями делегации Израиля