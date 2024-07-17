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СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку - РИА Новости, 18.07.2024
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22:41 17.07.2024 (обновлено: 05:16 18.07.2024)
https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960371177.html
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку
Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-17T22:41
2024-07-18T05:16
в мире
москва
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien."Озвученное украинским президентом приглашение "призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий". Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о "признании слабости", а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — полагает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.Как отметил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго, Зеленский понимает, что ситуация складывается крайне неблагоприятно для Киева, поэтому позицию по переговорам нужно менять. Российская армия методично продвигается вдоль всей линии фронта и перемалывает ВСУ, занимая новые рубежи, напомнил эксперт.Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать "некий план" на встречах в разных государствах, сообщила газета "Страна.ua".Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240717/plan-1960359047.html
https://ria.ru/20240717/putin-1960346407.html
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в мире, москва, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку

Parisien: Зеленский намерен обвинить РФ в срыве мирных переговоров

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien.
"Озвученное украинским президентом приглашение "призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий". Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о "признании слабости", а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — полагает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.
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Как отметил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго, Зеленский понимает, что ситуация складывается крайне неблагоприятно для Киева, поэтому позицию по переговорам нужно менять. Российская армия методично продвигается вдоль всей линии фронта и перемалывает ВСУ, занимая новые рубежи, напомнил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать "некий план" на встречах в разных государствах, сообщила газета "Страна.ua".
Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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