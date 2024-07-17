https://ria.ru/20240717/zelenskij-1960372394.html

Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины - РИА Новости, 17.07.2024

Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:56

2024-07-17T22:56

2024-07-17T22:56

космос - риа наука

украина

черное море

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. "Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины", - говорится в тексте стратегии, опубликованной на сайте офиса Зеленского. Среди задач, указанных в стратегии, построение ВМС со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО, проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности - морских патрулей - в Азово-Черноморском бассейне.

https://ria.ru/20240715/rada-1959880026.html

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, украина, черное море, владимир зеленский, нато