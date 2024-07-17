https://ria.ru/20240717/zelenskij-1960372394.html
Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины
Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины - РИА Новости, 17.07.2024
Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины
Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:56
2024-07-17T22:56
2024-07-17T22:56
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украина
черное море
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. "Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины", - говорится в тексте стратегии, опубликованной на сайте офиса Зеленского. Среди задач, указанных в стратегии, построение ВМС со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО, проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности - морских патрулей - в Азово-Черноморском бассейне.
https://ria.ru/20240715/rada-1959880026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, украина, черное море, владимир зеленский, нато
Космос - РИА Наука, Украина, Черное море, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины
Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.
«
"Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины", - говорится в тексте стратегии, опубликованной на сайте офиса Зеленского.
Среди задач, указанных в стратегии, построение ВМС со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО, проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности - морских патрулей - в Азово-Черноморском бассейне.