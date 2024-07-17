https://ria.ru/20240717/zelenskij-1960265990.html
Зеленский предложил лишать госнаград за популяризацию России
Зеленский предложил лишать госнаград за популяризацию России - РИА Новости, 17.07.2024
Зеленский предложил лишать госнаград за популяризацию России
Законопроект о лишении государственных наград за популяризацию России, а также за преступления против Украины зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:35
2024-07-17T15:35
2024-07-17T15:35
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Законопроект о лишении государственных наград за популяризацию России, а также за преступления против Украины зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады, его инициатором выступил Владимир Зеленский. Накануне Зеленский заявил, что инициировал законопроект о лишении звания "Герой Украины" и других государственных наград за поддержку России и просто нахождение на российской территории. Законопроект предлагает предусмотреть дополнительное наказание в виде лишения госнаград к осужденным за преступления против основ национальной безопасности Украины. Также в документе прописано, что лишение госнаград может быть применено в качестве санкции по решению совета нацбезопасности и обороны. "Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора… Предлагается определить, что такая санкция применяется бессрочно", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, опубликованном на сайте украинского парламента. Вторым законопроектом внесенным Зеленским в Раду, предлагается лишать льгот гражданина, которого лишили государственных наград.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский предложил лишать госнаград за популяризацию России
Зеленский внес в Раду проект о лишении госнаград за популяризацию России
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Законопроект о лишении государственных наград за популяризацию России, а также за преступления против Украины зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады, его инициатором выступил Владимир Зеленский.
Накануне Зеленский
заявил, что инициировал законопроект о лишении звания "Герой Украины" и других государственных наград за поддержку России и просто нахождение на российской территории.
Законопроект предлагает предусмотреть дополнительное наказание в виде лишения госнаград к осужденным за преступления против основ национальной безопасности Украины. Также в документе прописано, что лишение госнаград может быть применено в качестве санкции по решению совета нацбезопасности и обороны.
"Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора… Предлагается определить, что такая санкция применяется бессрочно", - говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту, опубликованном на сайте украинского парламента.
Вторым законопроектом внесенным Зеленским в Раду, предлагается лишать льгот гражданина, которого лишили государственных наград.