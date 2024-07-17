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Суд вынес приговор жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих - РИА Новости, 17.07.2024
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20:01 17.07.2024 (обновлено: 20:16 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/zelenograd-1960348492.html
Суд вынес приговор жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих
Суд вынес приговор жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих - РИА Новости, 17.07.2024
Суд вынес приговор жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих
Мировой судья 2-го судебного участка района Савелки города Москвы назначил 1,5 года ограничений жительнице Зеленограда, которая будучи в нетрезвом виде за рулём РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:01
2024-07-17T20:16
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировой судья 2-го судебного участка района Савелки города Москвы назначил 1,5 года ограничений жительнице Зеленограда, которая будучи в нетрезвом виде за рулём "Газели" наехала на прохожих, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Мирового судьи судебного участка N2 района Савелки города Москвы признал виновной Меремьянину Еву Вячеславовну в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сказала собеседница агентства. Судом установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения залезла в незакрытую припаркованную" Газель", в который водитель оставил ключи в зажигании, выйдя ненадолго. В результате действий Меремьяниной автомобиль начал движение и нанёс телесные повреждения прохожим, одной из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Суд частично удовлетворил ее иск.
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происшествия, авто, москва, зеленоград, россия
Происшествия, Авто, Москва, Зеленоград, Россия
Суд вынес приговор жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих

Суд назначил 1,5 года ограничений жительнице Зеленограда, наехавшей на прохожих

© Прокуратура МосквыМомент ДТП на Яблоневой аллее в Зеленограде. Кадр видео
Момент ДТП на Яблоневой аллее в Зеленограде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Прокуратура Москвы
Момент ДТП на Яблоневой аллее в Зеленограде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировой судья 2-го судебного участка района Савелки города Москвы назначил 1,5 года ограничений жительнице Зеленограда, которая будучи в нетрезвом виде за рулём "Газели" наехала на прохожих, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Приговором Мирового судьи судебного участка N2 района Савелки города Москвы признал виновной Меремьянину Еву Вячеславовну в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сказала собеседница агентства.
Судом установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения залезла в незакрытую припаркованную" Газель", в который водитель оставил ключи в зажигании, выйдя ненадолго. В результате действий Меремьяниной автомобиль начал движение и нанёс телесные повреждения прохожим, одной из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Суд частично удовлетворил ее иск.
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