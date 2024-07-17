https://ria.ru/20240717/zapovednik-1960163139.html

Экосистема Карадагского заповедника восстановится, уверен эколог

Экосистема Карадагского заповедника восстановится, уверен эколог - РИА Новости, 17.07.2024

Экосистема Карадагского заповедника восстановится, уверен эколог

Экологическая система Карадагского заповедника возле Коктебеля в Крыму будет восстанавливаться после пожара естественным образом, но этот процесс займет годы,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:57

2024-07-17T07:57

2024-07-17T07:57

коктебель

россия

кавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Экологическая система Карадагского заповедника возле Коктебеля в Крыму будет восстанавливаться после пожара естественным образом, но этот процесс займет годы, сказал РИА Новости председатель общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов. Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в понедельник и распространился из-за ветра на территорию 20 гектаров в заповедник. Для тушения привлечены лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии и МЧС, в том числе два вертолета. Во вторник пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщили ранее в МЧС России. "Такая же экосистема сейчас горит на Кавказе (на побережье), склоны и редколесье. Там можжевельниковые породы, дуб, скумпия... Можжевельник растет долго, но неплохо восстанавливается. Что касается фауны, то это кабан, лиса, заяц, косуля, белка – они, конечно, ушли. Норные и насекомые, конечно, погибают. Что касается птиц, в основном должны уже вылететь (из гнезд) и должны спастись", - сказал Артов. Произошедший пожар – не первый и наверняка не последний в Крыму, добавил эколог. Он напомнил о масштабном пожаре в августе 2007 года, когда на южном берегу Крыма на территории Ялтинского заповедника выгорело более тысячи гектаров реликтового леса. Постепенно полностью выгоревшая территория вновь зарастает лесом. "Будет потихоньку восстанавливаться. Так как это заповедник, то это не место высадки деревьев, здесь все будет восстанавливаться естественным образом, на это потребуются годы", - добавил эколог. Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2800 гектаров, из них более 800 гектаров – территория акватории, порядка 2 тысяч гектаров – сухопутная часть, территория древнего вулкана – массива Кара-Даг.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959696702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коктебель, россия, кавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), природные пожары в россии, происшествия