https://ria.ru/20240717/zakonoproekt-1960144276.html

В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП

В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП - РИА Новости, 17.07.2024

В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дать полномочия судьям... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:10

2024-07-17T01:10

2024-07-17T01:10

россия

ярослав нилов

госдума рф

общество

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место ДТП, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время, согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток. "В связи с чем предлагается смягчить административное наказание при совершении водителем административного правонарушения, связанного с оставлением места ДТП, в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников, путем внесения законопроекта о внесении изменений в часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих наряду с действующими административными наказаниями введение дополнительно административного штрафа в размере 10 тысячи рублей или возможности лишения права управления транспортными средствами на срок менее одного года. Решение о наложении административных наказаний, предусмотренных статьей 12.27 КоАП РФ, принимается судом", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней сказано, что складывающаяся правоприменительная практика позволяет водителям покидать место ДТП в экстренных случаях, в частности - это доставление пострадавших в медучреждение и иные состояния здоровья, которые не терпят отлагательств. Как отмечают авторы инициативы, эти обстоятельства водитель должен будет доказать в суде, подтвердив факт медицинскими справками и документами. Однако, по мнению авторов, добросовестное заблуждение доказать в суде практически невозможно. "Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке - вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления ТС. А сколько небольших, практически бытовых историй - например, в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины или чуть "притер", не заметив, что фактически стал участником ДТП, и продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приемов для вымогания денег", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20240715/shtrafy-1959666895.html

https://ria.ru/20230102/alkogol-1842825968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ярослав нилов, госдума рф, общество, авто