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В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП - РИА Новости, 17.07.2024
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01:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/zakonoproekt-1960144276.html
В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП
В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП - РИА Новости, 17.07.2024
В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дать полномочия судьям... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:10
2024-07-17T01:10
россия
ярослав нилов
госдума рф
общество
авто
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место ДТП, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время, согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток. "В связи с чем предлагается смягчить административное наказание при совершении водителем административного правонарушения, связанного с оставлением места ДТП, в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников, путем внесения законопроекта о внесении изменений в часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих наряду с действующими административными наказаниями введение дополнительно административного штрафа в размере 10 тысячи рублей или возможности лишения права управления транспортными средствами на срок менее одного года. Решение о наложении административных наказаний, предусмотренных статьей 12.27 КоАП РФ, принимается судом", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней сказано, что складывающаяся правоприменительная практика позволяет водителям покидать место ДТП в экстренных случаях, в частности - это доставление пострадавших в медучреждение и иные состояния здоровья, которые не терпят отлагательств. Как отмечают авторы инициативы, эти обстоятельства водитель должен будет доказать в суде, подтвердив факт медицинскими справками и документами. Однако, по мнению авторов, добросовестное заблуждение доказать в суде практически невозможно. "Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке - вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления ТС. А сколько небольших, практически бытовых историй - например, в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины или чуть "притер", не заметив, что фактически стал участником ДТП, и продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приемов для вымогания денег", - добавил Нилов.
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россия, ярослав нилов, госдума рф, общество, авто
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество, Авто
В ГД внесут проект о смягчении санкций для водителей, покинувших место ДТП

В ГД внесут проект о более мягких санкциях для водителей, покинувших место ДТП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место ДТП, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время, согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.
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"В связи с чем предлагается смягчить административное наказание при совершении водителем административного правонарушения, связанного с оставлением места ДТП, в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников, путем внесения законопроекта о внесении изменений в часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих наряду с действующими административными наказаниями введение дополнительно административного штрафа в размере 10 тысячи рублей или возможности лишения права управления транспортными средствами на срок менее одного года. Решение о наложении административных наказаний, предусмотренных статьей 12.27 КоАП РФ, принимается судом", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней сказано, что складывающаяся правоприменительная практика позволяет водителям покидать место ДТП в экстренных случаях, в частности - это доставление пострадавших в медучреждение и иные состояния здоровья, которые не терпят отлагательств. Как отмечают авторы инициативы, эти обстоятельства водитель должен будет доказать в суде, подтвердив факт медицинскими справками и документами. Однако, по мнению авторов, добросовестное заблуждение доказать в суде практически невозможно.
"Помимо прочего, мы защищаем людей от мошенников. Буквально накануне наш коллега-автоэксперт опубликовал историю о задержании банды автоподставщиков, которые также прибегали к уловке - вымогатели просто пугали людей тем, что те скрылись с места ДТП, за что однозначно полагается лишение права управления ТС. А сколько небольших, практически бытовых историй - например, в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины или чуть "притер", не заметив, что фактически стал участником ДТП, и продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приемов для вымогания денег", - добавил Нилов.
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