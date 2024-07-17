https://ria.ru/20240717/zakon-1960291141.html

СФ одобрил закон о снижении отчетной нагрузки на малый бизнес

СФ одобрил закон о снижении отчетной нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 17.07.2024

СФ одобрил закон о снижении отчетной нагрузки на малый бизнес

Совет Федерации одобрил закон о снижении отчётной нагрузки на малые предприятия в части сбора статистических данных. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:52

2024-07-17T16:52

2024-07-17T16:52

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МОСКВА, 17 июл – РИА новости. Совет Федерации одобрил закон о снижении отчётной нагрузки на малые предприятия в части сбора статистических данных. Сейчас такие предприятия отчитываются по формам федерального статистического наблюдения. Закон предусматривает переход к новому порядку сбора первичных статистических данных при проведении наблюдений за деятельностью этих предприятий - на основании утвержденных правительством РФ перечней первичных статистических показателей. При этом запрещается сбор у них иной отчетности (за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами). Причем данный запрет будет вводиться поэтапно: для федеральных органов госвласти, Банка России, органов управления государственными внебюджетными фондами - с 2027 года; для органов госвласти субъектов РФ - с 2028 года; для органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, других органов и организаций – с 2029 года. Кабмин будет утверждать и периодичность сбора показателей, включенных в соответствующие перечни, порядки формирования и ведения таких перечней, а также порядок и периодичность проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных и исключить сбор сведений, уже содержащихся в государственных информационных системах. Сейчас информацию у бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. Закон даст возможность собирать сведения сразу с учетом их интересов и использовать эти сведения многократно. Координатором работы с перечнями станет Росстат. При этом будет использоваться его "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных", куда бизнес будет передавать сведения с помощью личных кабинетов на платформе "МСП.РФ" и портале Госуслуг. Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле, а запрашиваться будут лишь данные по профилю респондента. Показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников. Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года, а с 1 апреля начнут действовать нормы об уведомлении респондентов о проведении в отношении них федерального статистического наблюдения, а также о включении сведений о таких лицах в единый реестр.

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , максим решетников, совет федерации рф, россия