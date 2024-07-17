Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения
ГБР Украины предъявило обвинения экс-главе МВД Виталию Захарченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
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"ГБР сообщило о подозрении экс-министру МВД Украины Захарченко, который пытался в 2022 году склонить украинских чиновников к измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".