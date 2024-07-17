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Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения - РИА Новости, 17.07.2024
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15:01 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/zakharchenko-1960256123.html
Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения
Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:01
2024-07-17T15:01
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче. "ГБР сообщило о подозрении экс-министру МВД Украины Захарченко, который пытался в 2022 году склонить украинских чиновников к измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как заявили в ведомстве, Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с Россией после начала ее военной операции против Киева. Кроме того, он якобы участвовал в создании и публикациях ряда видеозаписей, текстов с целью формирования в обществе настроений против власти. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231227/maydan-1918566877.html
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в мире, украина, россия, киев, виталий захарченко, виктор янукович, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Виталий Захарченко, Виктор Янукович, Владимир Путин, ООН
Экс-главе МВД Украины Захарченко предъявили обвинения

ГБР Украины предъявило обвинения экс-главе МВД Виталию Захарченко

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
«
"ГБР сообщило о подозрении экс-министру МВД Украины Захарченко, который пытался в 2022 году склонить украинских чиновников к измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Как заявили в ведомстве, Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с Россией после начала ее военной операции против Киева. Кроме того, он якобы участвовал в создании и публикациях ряда видеозаписей, текстов с целью формирования в обществе настроений против власти.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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