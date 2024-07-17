https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960367237.html

В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента

В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента - РИА Новости, 17.07.2024

В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента

Открывший стрельбу из огнестрельного оружия у стен парламента Абхазии гражданин республики Джансух Адлейба задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:00

2024-07-17T22:00

2024-07-17T22:00

в мире

абхазия

сухумский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918398682_0:138:2684:1648_1920x0_80_0_0_5279340b6c7f14484dca0fe529f24d3c.jpg

СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. Открывший стрельбу из огнестрельного оружия у стен парламента Абхазии гражданин республики Джансух Адлейба задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. "В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с сотрудниками роты спецсопровождения УГАИ МВД и ОГАИ ОВД по Сухумскому району на посту ДПС "Эшера" задержан житель Сухумского района Адлейба Джансух", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, семнадцатого июля, примерно в 13.30, находясь у комплекса правительственных зданий, Адлейба произвел выстрелы из имеющегося при себе огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу. Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.

https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954992676.html

https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html

абхазия

сухумский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия, сухумский район