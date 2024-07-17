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В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента - РИА Новости, 17.07.2024
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22:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/zaderzhanie-1960367237.html
В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента
В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента - РИА Новости, 17.07.2024
В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента
Открывший стрельбу из огнестрельного оружия у стен парламента Абхазии гражданин республики Джансух Адлейба задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:00
2024-07-17T22:00
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абхазия
сухумский район
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СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. Открывший стрельбу из огнестрельного оружия у стен парламента Абхазии гражданин республики Джансух Адлейба задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. "В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с сотрудниками роты спецсопровождения УГАИ МВД и ОГАИ ОВД по Сухумскому району на посту ДПС "Эшера" задержан житель Сухумского района Адлейба Джансух", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, семнадцатого июля, примерно в 13.30, находясь у комплекса правительственных зданий, Адлейба произвел выстрелы из имеющегося при себе огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу. Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954992676.html
https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html
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в мире, абхазия, сухумский район
В мире, Абхазия, Сухумский район
В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента

МВД Абхазии: открывший стрельбу у стен парламента задержан

© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Народного собрания Республики Абхазия
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Народного собрания Республики Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 17 июл - РИА Новости. Открывший стрельбу из огнестрельного оружия у стен парламента Абхазии гражданин республики Джансух Адлейба задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
"В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с сотрудниками роты спецсопровождения УГАИ МВД и ОГАИ ОВД по Сухумскому району на посту ДПС "Эшера" задержан житель Сухумского района Адлейба Джансух", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным ведомства, семнадцатого июля, примерно в 13.30, находясь у комплекса правительственных зданий, Адлейба произвел выстрелы из имеющегося при себе огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу.
Оппозиция пыталась прорваться в парламент на комитетское заседание, где рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента.
На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов к принятию на ближайшей сессии парламента.
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