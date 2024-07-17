https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы

Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы - РИА Новости, 17.07.2024

Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы

Великие восточные мудрецы, которые проповедовали в политике мудрость и сдержанность (благодаря чему рано или поздно можно увидеть проплывающие перед тобой трупы РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:07

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Великие восточные мудрецы, которые проповедовали в политике мудрость и сдержанность (благодаря чему рано или поздно можно увидеть проплывающие перед тобой трупы врагов), сейчас беспокойно ворочаются в своих могилах на фоне совершенно психопатических и хаотичных телодвижений со стороны нынешнего руководства Южной Кореи.Вчера главные официальные южнокорейские СМИ распространили информацию о том, что президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль "энергично поприветствовал" подписание рамочных соглашений между Сеулом и Вашингтоном о "расширенной кооперации, основанной на ядерном сдерживании".Данный документ, по словам президента РК, "обеспечивает специальную миссию ядерных средств США на Корейском полуострове как в военное, так и в мирное время" и "обозначает (растущую) степень готовности резко и эффективно отвечать на любые ядерные угрозы со стороны Северной Кореи".На первый взгляд, заявление Юн Сок Ёля — это еще один шаг к повышению напряженности между Кореями и еще один антироссийский и антикитайский "коготок" США, запущенный в регион.Однако, если копнуть корейскую землю поглубже, данный демарш представляет собой попытку сохранить мужественное лицо, когда ты на камеры красиво плюнул в колодец и вдруг оказалось, что теперь придется из него пить.С момента начала специальной военной операции на Украине руководство Южной Кореи попало в сложную ситуацию: коллективный Запад начал требовать от него активного вовлечения в поставки Украине вооружений и включения в санкции против России. Понятно, что очень хотелось, но кололось и мама не велела, и поэтому южнокорейцы в процессе ожесточенного торга ограничились поставками гуманитарной помощи и другой нелетальной продукции, а также показательно ввели ряд антироссийских санкций.Впрочем, руководствуясь древней корейской мудростью "две котлеты лучше одной или никакой", Южная Корея подошла к санкциям творчески. Например, вошедшие в санкционный список автомобили с объемом двигателя более полутора литров вдруг стали мегапопулярными в Киргизии, которая совершенно случайно и очень удачно находится в экономическом союзе с Россией. В одном только 2022 году южнокорейский экспорт в страну магически вырос в три раза, а в следующем вырос еще на 300%. Как тут не порадоваться за богатеющих на глазах киргизов, массово пересаживающихся на южнокорейские автомобили!Даже на фоне значительного уменьшения официальных цифр товарооборота между РК и Россией он исчислялся и исчисляется десятками миллиардов долларов, причем с серьезным дисбалансом: Южной Корее от нас нужно гораздо больше всего (включая уголь, газ, алюминий и обогащенный уран), чем нам от них. Неофициальные же цифры остаются неофициальными, но вполне осязаемыми.Поездка президента РФ Владимира Путина в Северную Корею с последующим подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вызвала у руководства Республики Корея настоящую истерику. Уже на следующий день начальник Управления национальной безопасности при президенте РК Чан Хо Чжин объявил о готовности начать прямые поставки Украине летального оружия и решении правительства страны ввести односторонние санкции против России. В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн обвинил Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном "угрожает безопасности Южной Кореи". Из Сеула слышался громкий звон битой посуды и слезливые требования сделать выбор между Северной и Южной Кореями.Именно поэтому бонзы НАТО с таким нетерпением ждали делегацию Южной Кореи на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне — все, клиент созрел, пора снимать гипс и заказывать дичь. В общем и целом все шло хорошо: гневные речи, одобрительное похлопывание по спине, подметные письма о якобы начавшихся поставках в КНДР высокотехнологичного российского оружия, и вообще — "а еще он назвал тебя земляным червяком!". По просочившимся признаниям говорящих голов НАТО, все были уверены в том, что на саммите Южная Корея таки объявит о начале поставок на Украину как минимум артиллерийских снарядов (а их в РК скопилось ни много ни мало три миллиона штук только в натовском калибре 155 миллиметров). С учетом достаточно хорошо развитой в Южной Корее военной промышленности (одна Польша в начале июля заказала у них более 800 танков, а Румыния — порядка сотни самоходных гаубиц и бронемашин) мощности страны могли подставить серьезное плечо американо-европейскому ВПК, только набирающему обороты.Но что-то пошло не так.В свое время Владимир Путин по-конфуциански назвал Южную Корею "самой дружественной из недружественных стран" и похвалил достаточно сдержанную позицию страны в фактическом военном походе Запада против России. Однако, когда южнокорейцы немного попутали берега Восточно-Китайского моря и начали нам угрожать и ставить ультиматумы, российский лидер негромко, но внятно предупредил, что поставки летального оружия из Южной Кореи в зону боевых действий были бы "очень большой ошибкой" — а если это произойдет, то Москва примет решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Республики Корея.В результате южнокорейские "ястребы" стали виртуозно переобуваться на лету и утверждать: мол, имелось в виду, что РК оставляет за собой право поставлять оружие на Украину только после подтверждения военных поставок из РФ в КНДР. Что касается банкета с НАТО, где уже было открыто шампанское, то сейчас речь идет лишь об "обмене развединформацией, кооперации и совместном планировании". Упомянутое же выше двустороннее ядерное соглашение с США, по мнению экспертов, призвано хоть как-то подсластить пилюлю западным партнерам.Но самым характерным примером полной дезориентации стало недавнее заявление главы МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёля, где он посетовал, что "Южная Корея после заключения нового договора между Россией и КНДР не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений", но при этом заверил, что Россия является для страны стратегическим партнером: "Россия — это (наш) стратегический партнер, который играет важную роль на Корейском полуострове, и (в этом партнерстве) ставкой является наша безопасность и экономические интересы".Мало того — господин Чо Тхэ Ёль совершенно не по-ястребиному признался, что "правительство Южной Кореи должно защищать своих граждан и свой бизнес в России, и по этой причине необходима коммуникация с Москвой на необходимом уровне".По мнению многих южнокорейских и международных экспертов, руководство РК "посылает России некий невербальный сигнал", означающий, что оно не хочет усугублять ситуацию и просит, чтобы "война слов не перешла в реальные шаги".Похоже, что наши уважаемые южнокорейские "стратегические партнеры" немного забыли содержание древнего корейского сериала "Слово Пинь Цань На", где за сказанные на серьезном уровне слова надо было отвечать.Иначе они бы знали: если ты угрожаешь России — будь готов к последствиям.Спросите у Украины, не даст соврать.

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аналитика, россия, южная корея, юн сок ель, владимир путин, нато, оон, украина