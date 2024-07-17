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На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества - РИА Новости, 17.07.2024
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:32
2024-07-17T09:32
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров, это на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе, сообщил "Системный оператор" в Telegram-канале. "Вчера в 14:00 (мск) при температуре 28,2°C абсолютный исторический рекорд потребления мощности установлен в ОЭС Юга - 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5 °C", - говорится в сообщении регулятора. "Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов - кондиционеров, холодильного оборудования", - добавляется в сообщении.
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юг, россия
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
Рекорд потребления в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России