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Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации - РИА Новости, 17.07.2024
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16:15 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/yaponiya-1960278631.html
Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации
Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации - РИА Новости, 17.07.2024
Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK впервые принес официальные извинения жертвам стерилизации в рамках действовавшего 48 лет в стране... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:15
2024-07-17T16:15
в мире
япония
саппоро
токио
фумио кисида
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ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK впервые принес официальные извинения жертвам стерилизации в рамках действовавшего 48 лет в стране закона о защите евгеники и заявил о намерении урегулировать вопрос о выплате компенсаций. В начале июля Верховный суд Японии признал положения закона о защите евгеники не соответствующими конституции и постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, несмотря на истечение срока давности. "Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ его исполнения, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы не может быть отложено. Я дал указания оперативно с учетом консультаций с парламентом проработать меры по новой системе компенсаций", - заявил глава японского правительства на встрече с жертвами стерилизации в канцелярии премьера. Кадры встречи транслировались телеканалом NHK. Закон о защите евгеники действовал в Японии с 1948 по 1996 год и допускал проведение стерилизации лицам, страдающим от умственных или психических расстройств, а также имеющим серьезные генетические заболевания. Согласно оценкам властей, в период действия закона о защите евгеники стерилизации подверглись около 25 тысяч человек. Из них 16 тысячам процедура была проведена без добровольного на это согласия. В 2019 году парламент Японии одобрил закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации в размере 3,2 миллиона иен (около 20 тысяч долларов). При этом лишь 1,1 тысячи человек официально признаны имеющими право на компенсацию. Закон о защите евгеники был признан противоречащим конституции высшими судами Саппоро, Сэндая, Токио, Осаки и Кобе, которые также присудили выплату компенсации истцам от государства. Власти, в свою очередь, настаивали, что истцы не могут претендовать на компенсации в связи с тем, что срок давности по делам о неправомерных действиях ограничен 20 годами. Верховный суд, в свою очередь, также посчитал, что закон о защите евгеники противоречил конституции Японии, и что срок давности не может быть применен к лицам, пострадавшим в связи с законом о защите евгеники, поэтому постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации.
https://ria.ru/20240129/izvinenie-1924050162.html
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в мире, япония, саппоро, токио, фумио кисида
В мире, Япония, Саппоро, Токио, Фумио Кисида
Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации

Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации

© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK впервые принес официальные извинения жертвам стерилизации в рамках действовавшего 48 лет в стране закона о защите евгеники и заявил о намерении урегулировать вопрос о выплате компенсаций.
В начале июля Верховный суд Японии признал положения закона о защите евгеники не соответствующими конституции и постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, несмотря на истечение срока давности.
«
"Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ его исполнения, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы не может быть отложено. Я дал указания оперативно с учетом консультаций с парламентом проработать меры по новой системе компенсаций", - заявил глава японского правительства на встрече с жертвами стерилизации в канцелярии премьера.
Кадры встречи транслировались телеканалом NHK.
Закон о защите евгеники действовал в Японии с 1948 по 1996 год и допускал проведение стерилизации лицам, страдающим от умственных или психических расстройств, а также имеющим серьезные генетические заболевания. Согласно оценкам властей, в период действия закона о защите евгеники стерилизации подверглись около 25 тысяч человек. Из них 16 тысячам процедура была проведена без добровольного на это согласия.
В 2019 году парламент Японии одобрил закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации в размере 3,2 миллиона иен (около 20 тысяч долларов). При этом лишь 1,1 тысячи человек официально признаны имеющими право на компенсацию.
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Закон о защите евгеники был признан противоречащим конституции высшими судами Саппоро, Сэндая, Токио, Осаки и Кобе, которые также присудили выплату компенсации истцам от государства. Власти, в свою очередь, настаивали, что истцы не могут претендовать на компенсации в связи с тем, что срок давности по делам о неправомерных действиях ограничен 20 годами.
Верховный суд, в свою очередь, также посчитал, что закон о защите евгеники противоречил конституции Японии, и что срок давности не может быть применен к лицам, пострадавшим в связи с законом о защите евгеники, поэтому постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации.
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