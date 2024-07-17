Рейтинг@Mail.ru
Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 17.07.2024 (обновлено: 23:47 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vzryvy-1960373760.html
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 17.07.2024
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:08
2024-07-17T23:47
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы украины
в мире
киевская область
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f67894d4df485839f23f85ec49177f4b.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Виталий Кличко.&quot;Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО&quot;, — написал он в Telegram-каналеСейчас в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.Позднее Кличко сообщил о пожаре в Дарницком районе города, причины не уточнял.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_47f888aef95834365360f93867436d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, вооруженные силы украины, в мире, киевская область, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киевская область, Виталий Кличко
Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева сообщил о взрывах на левом берегу города на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«

"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", — написал он в Telegram-канале

Сейчас в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.
Позднее Кличко сообщил о пожаре в Дарницком районе города, причины не уточнял.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКиевская областьВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала