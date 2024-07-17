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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 17.07.2024

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:08

2024-07-17T23:08

2024-07-17T23:47

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы украины

в мире

киевская область

виталий кличко

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Виталий Кличко."Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", — написал он в Telegram-каналеСейчас в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.Позднее Кличко сообщил о пожаре в Дарницком районе города, причины не уточнял.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, вооруженные силы украины, в мире, киевская область, виталий кличко