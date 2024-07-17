https://ria.ru/20240717/vystuplenie-1960168833.html
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2024
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН
Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:02
2024-07-17T09:02
2024-07-17T09:02
в мире
россия
мария захарова
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960140332_0:92:2950:1751_1920x0_80_0_0_1565397f44a318ea4900c5b05370354c.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции, все говорили о многополярности, истинном сотрудничестве. "Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - отметила Захарова. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html
https://ria.ru/20240717/informatsiya-1960155619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960140332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b9fc4b8c79a3636a0c8bfda68106e48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН
МИД: выступления в СБ ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве