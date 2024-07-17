https://ria.ru/20240717/vystuplenie-1960168833.html

В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН

В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2024

В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН

Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:02

2024-07-17T09:02

2024-07-17T09:02

в мире

россия

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции, все говорили о многополярности, истинном сотрудничестве. "Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - отметила Захарова. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, мария захарова, сергей лавров, оон