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В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2024
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09:02 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/vystuplenie-1960168833.html
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2024
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН
Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:02
2024-07-17T09:02
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции, все говорили о многополярности, истинном сотрудничестве. "Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - отметила Захарова. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html
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в мире, россия, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
В МИД прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН

МИД: выступления в СБ ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Выступления в рамках заседания Совета безопасности ООН во вторник показали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - сказала Захарова.
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Официальный представитель МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции, все говорили о многополярности, истинном сотрудничестве.
"Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - отметила Захарова.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
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