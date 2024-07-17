https://ria.ru/20240717/vsu-1960326060.html

В США предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие два-три месяца

В США предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие два-три месяца - РИА Новости, 17.07.2024

В США предрекли ВСУ тяжелые испытания в ближайшие два-три месяца

Ближайшие два или три месяца могут стать самыми трудными для украинских войск на фоне постепенных успехов российской армии и задержек в западной помощи,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:28

2024-07-17T18:28

2024-07-17T18:31

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Ближайшие два или три месяца могут стать самыми трудными для украинских войск на фоне постепенных успехов российской армии и задержек в западной помощи, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на западных экспертов. "Следующие два или три месяца будут, возможно, самыми тяжелыми в этом году для Украины", - приводит телеканал слова эксперта Фонда Карнеги* Майкла Кофмана. Телеканал также подчеркивает, что трудности Украины на поле боя усиливаются даже несмотря на одобрение помощи в США. Как отмечает ABC, шестимесячная задержка помощи от США "открыла дверь" для наступления сил РФ. При этом телеканал указывает, что российские войска лучше экипированы, несмотря на поставки западной помощи Киеву. В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдёт на компромисс с Россией и не уступит территории ради прекращения боевых действий.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, майкл кофман, александр сырский, владимир зеленский, фонд карнеги, вооруженные силы украины