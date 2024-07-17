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Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 17.07.2024
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12:47 17.07.2024 (обновлено: 12:51 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vlah-1960214968.html
Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии
Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии
Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах заявила о своем участии в предстоящих президентских выборах в республике в качестве независимого... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:47
2024-07-17T12:51
в мире
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах заявила о своем участии в предстоящих президентских выборах в республике в качестве независимого кандидата. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Моя предвыборная программа будет сосредоточена исключительно на конкретных проблемах людей и их решениях. Я знаю эти проблемы, потому что я всегда рядом с людьми, всегда вместе с ними. Я знаю, что беспокоит людей и чего они ждут. Я иду в президенты, чтобы гарантировать мир и вернуть людям веру в будущее Молдавии", – заявила Влах журналистам в Кишиневе на брифинге. Экс-руководитель Гагаузии, которая также является лидером движения "Платформа Молдова", подчеркнула, что ее решение продиктовано отсутствием консенсуса среди оппозиции, что вынудило ее пойти на выборы самостоятельно. Ранее свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240701/zadacha-1956757370.html
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html
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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Кишинев
Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии

Экс-глава Гагаузии Влах заявила об участии в выборах президента Молдавии

© Фото : официальный сайт Ирины ВлахИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах заявила о своем участии в предстоящих президентских выборах в республике в качестве независимого кандидата.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента
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"Моя предвыборная программа будет сосредоточена исключительно на конкретных проблемах людей и их решениях. Я знаю эти проблемы, потому что я всегда рядом с людьми, всегда вместе с ними. Я знаю, что беспокоит людей и чего они ждут. Я иду в президенты, чтобы гарантировать мир и вернуть людям веру в будущее Молдавии", – заявила Влах журналистам в Кишиневе на брифинге.
Экс-руководитель Гагаузии, которая также является лидером движения "Платформа Молдова", подчеркнула, что ее решение продиктовано отсутствием консенсуса среди оппозиции, что вынудило ее пойти на выборы самостоятельно.
Ранее свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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