Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии
Экс-глава Гагаузии Влах заявила об участии в выборах президента Молдавии
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах заявила о своем участии в предстоящих президентских выборах в республике в качестве независимого кандидата.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
"Моя предвыборная программа будет сосредоточена исключительно на конкретных проблемах людей и их решениях. Я знаю эти проблемы, потому что я всегда рядом с людьми, всегда вместе с ними. Я знаю, что беспокоит людей и чего они ждут. Я иду в президенты, чтобы гарантировать мир и вернуть людям веру в будущее Молдавии", – заявила Влах журналистам в Кишиневе на брифинге.
Экс-руководитель Гагаузии, которая также является лидером движения "Платформа Молдова", подчеркнула, что ее решение продиктовано отсутствием консенсуса среди оппозиции, что вынудило ее пойти на выборы самостоятельно.
Ранее свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.