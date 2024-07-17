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Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин - РИА Новости, 17.07.2024
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04:40 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/vino-1960154159.html
Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин
Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин - РИА Новости, 17.07.2024
Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин
Объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран снижается - почти на 6%, а из дружественных - растет, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:40
2024-07-17T04:40
грузия
россия
италия
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран снижается - почти на 6%, а из дружественных - растет, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставкам в Россию таких напитков в первом квартале, рассказали РИА Новости в одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group. "По итогам первого квартала 2024 года Грузия вышла на первое место по ввозу тихих и крепленых вин в РФ, сместив Италию, лидировавшую по итогам 2023 года... Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%",- подсчитали там на основе данных по рынку. Отмечается, что объем поставок тихих и крепленых вин из дружественных стран за этот период увеличился - рост год к году составил 19,6%, а из недружественных, напротив, сократился - на 5,4%. "Продажи российских тихих вин в первом квартале текущего года увеличились на 10% относительно аналогичного периода 2023 года, дружественных стран – на 15%. Продажи тихих вин из недружественных стран сократились на 8%", - добавили в компании. В свою очередь поставки крепкого алкоголя снизились за три месяца на 13,6%. В Luding полагают, что одной из причиной может быть "высокий объем ввоза продукции в 2023 году по параллельному импорту".
https://ria.ru/20240705/rosalkogoltabakkontrol-1957550961.html
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грузия, россия, италия, экономика
Грузия, Россия, Италия, Экономика
Грузия стала лидером по поставкам в Россию тихих и крепленых вин

Luding: Грузия стала лидером по поставке в РФ тихих и крепленых вин в I квартале

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран снижается - почти на 6%, а из дружественных - растет, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставкам в Россию таких напитков в первом квартале, рассказали РИА Новости в одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group.
"По итогам первого квартала 2024 года Грузия вышла на первое место по ввозу тихих и крепленых вин в РФ, сместив Италию, лидировавшую по итогам 2023 года... Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%",- подсчитали там на основе данных по рынку.
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Отмечается, что объем поставок тихих и крепленых вин из дружественных стран за этот период увеличился - рост год к году составил 19,6%, а из недружественных, напротив, сократился - на 5,4%.
"Продажи российских тихих вин в первом квартале текущего года увеличились на 10% относительно аналогичного периода 2023 года, дружественных стран – на 15%. Продажи тихих вин из недружественных стран сократились на 8%", - добавили в компании.
В свою очередь поставки крепкого алкоголя снизились за три месяца на 13,6%. В Luding полагают, что одной из причиной может быть "высокий объем ввоза продукции в 2023 году по параллельному импорту".
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