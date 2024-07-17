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Вильфанд рассказал, когда можно будет попрощаться с "египетскими" ночами - РИА Новости, 17.07.2024
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16:33 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/vilfand-1960286452.html
Вильфанд рассказал, когда можно будет попрощаться с "египетскими" ночами
Вильфанд рассказал, когда можно будет попрощаться с "египетскими" ночами - РИА Новости, 17.07.2024
Вильфанд рассказал, когда можно будет попрощаться с "египетскими" ночами
В Центральной России меняется погодный режим, температура ночью еще поднимется до опасных значений 18 июля, но после с "египетскими" ночами можно будет... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:33
2024-07-17T16:33
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Центральной России меняется погодный режим, температура ночью еще поднимется до опасных значений 18 июля, но после с "египетскими" ночами можно будет попрощаться, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик назвал "египетскими ночами" явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов, и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. "В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с "египетскими" ночами… Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы – до 23-24. Но это последняя такая ночь", - сказал Вильфанд. По его словам, это связано с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. "Это будут не очень сильные дожди, но все-таки заметные. Днем температура тоже будет понижаться до 26-28 градусов", - добавил синоптик.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд рассказал, когда можно будет попрощаться с "египетскими" ночами

Вильфанд: с "египетскими ночами" в центре России можно прощаться после 18 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной во Владивостоке
Отдыхающие на набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Центральной России меняется погодный режим, температура ночью еще поднимется до опасных значений 18 июля, но после с "египетскими" ночами можно будет попрощаться, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик назвал "египетскими ночами" явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов, и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.
«
"В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с "египетскими" ночами… Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы – до 23-24. Но это последняя такая ночь", - сказал Вильфанд.
По его словам, это связано с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.
"Это будут не очень сильные дожди, но все-таки заметные. Днем температура тоже будет понижаться до 26-28 градусов", - добавил синоптик.
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ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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