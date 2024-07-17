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К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет
К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет - РИА Новости, 17.07.2024
К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет
К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечены более 100 человек и 34 единицы техники, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:43
2024-07-17T19:43
2024-07-17T20:51
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечены более 100 человек и 34 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России."В главное управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пресненский Вал, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание чердачного помещения на кровле здания. Площадь пожара уточняется. Со слов администрации людей в здании нет. К ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники. К месту следует вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации по пострадавшим не поступало.
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Вертолет следует к месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве
К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, сообщают в МЧС
2024-07-17T19:43
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Россия
К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет
МЧС: к месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет Ка-32