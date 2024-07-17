https://ria.ru/20240717/vertolet-1960345247.html

К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет

К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет - РИА Новости, 17.07.2024

К месту пожара на Пресненском валу в Москве направили вертолет

К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечены более 100 человек и 34 единицы техники, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:43

2024-07-17T19:43

2024-07-17T20:51

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечены более 100 человек и 34 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России."В главное управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пресненский Вал, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание чердачного помещения на кровле здания. Площадь пожара уточняется. Со слов администрации людей в здании нет. К ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники. К месту следует вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации по пострадавшим не поступало.

https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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Вертолет следует к месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, сообщают в МЧС 2024-07-17T19:43 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия