https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html

СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине

СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине

В Европе обеспокоены тем, что Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США, поскольку он не придерживается радикальной позиции... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:15

2024-07-17T09:15

2024-07-17T10:30

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украина

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дональд трамп

нильс шмид

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США, поскольку он не придерживается радикальной позиции в отношении президента России Владимира Путина, пишет агентство Reuters."На Мюнхенской конференции Вэнс сказал, что Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы", — отметили в публикации.Вэнс также подчеркивал, что Европа и США не смогут обеспечить Украину боеприпасами, необходимыми для победы над Россией, говорится в материале. Все это вызывает серьезные опасения в Европе, заключили в статье."Он занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп, и хочет прекратить военную поддержку (Украины. — Прим. ред.), — заявил в интервью агентству Нильс Шмид, представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца.Во вторник на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.

https://ria.ru/20240716/podderzhka-1959944732.html

https://ria.ru/20240716/ssha-1959967202.html

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в мире, европа, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, нильс шмид, выборы президента сша — 2024