Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Сийярто: угрозы со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 17 июл — РИА Новости. Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«
"Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине", — сказал министр.
Так он ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы с практическими шагами от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.
При этом Сийярто отметил, что администрация премьера уже привыкла к подобного рода нападкам.
"Мы — патриотическое правительство, мы немейнстримное правительство, мы находимся под финансовыми санкциями Европейского союза. Поэтому я не понимаю, как они могут угрожать нам больше, чем сейчас", — добавил он.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.