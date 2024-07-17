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Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024
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05:05 17.07.2024 (обновлено: 05:29 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:05
2024-07-17T05:29
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
виктор орбан
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. &quot;Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине&quot;, — сказал министр.Так он ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы с практическими шагами от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана. При этом Сийярто отметил, что администрация премьера уже привыкла к подобного рода нападкам. "Мы — патриотическое правительство, мы немейнстримное правительство, мы находимся под финансовыми санкциями Европейского союза. Поэтому я не понимаю, как они могут угрожать нам больше, чем сейчас", — добавил он.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто

Сийярто: угрозы со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«

"Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине", — сказал министр.

Так он ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы с практическими шагами от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.
При этом Сийярто отметил, что администрация премьера уже привыкла к подобного рода нападкам.
"Мы — патриотическое правительство, мы немейнстримное правительство, мы находимся под финансовыми санкциями Европейского союза. Поэтому я не понимаю, как они могут угрожать нам больше, чем сейчас", — добавил он.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
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