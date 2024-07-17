https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто

Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024

Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто

Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:05

2024-07-17T05:05

2024-07-17T05:29

в мире

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евросоюз

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Отказ руководства ЕС от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине", — сказал министр.Так он ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы с практическими шагами от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана. При этом Сийярто отметил, что администрация премьера уже привыкла к подобного рода нападкам. "Мы — патриотическое правительство, мы немейнстримное правительство, мы находимся под финансовыми санкциями Европейского союза. Поэтому я не понимаю, как они могут угрожать нам больше, чем сейчас", — добавил он.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240717/kitaj-1960154590.html

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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз