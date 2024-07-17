https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154421.html
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис - РИА Новости, 17.07.2024
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:48
2024-07-17T04:48
2024-07-17T05:48
в мире
венгрия
мид кнр
китай
петер сийярто
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:199:3064:1923_1920x0_80_0_0_b48307ccc389711a731653e658276188.jpg
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР."Сийярто изложил взгляды на текущую обстановку, особенно на украинский кризис, а также недавние усилия Венгрии", - говорится в сообщении МИД КНР.Отмечается, что Сийярто также назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру"."Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html
венгрия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_bec1432324214631527f1209052ed1b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, мид кнр, китай, петер сийярто, ван и (политик)
В мире, Венгрия, МИД КНР, Китай, Петер Сийярто, Ван И (политик)
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР.
"Сийярто изложил взгляды на текущую обстановку, особенно на украинский кризис, а также недавние усилия Венгрии", - говорится в сообщении МИД КНР.
Отмечается, что Сийярто также назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру".
"Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.