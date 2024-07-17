Рейтинг@Mail.ru
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 17.07.2024 (обновлено: 05:48 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154421.html
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис - РИА Новости, 17.07.2024
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:48
2024-07-17T05:48
в мире
венгрия
мид кнр
китай
петер сийярто
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:199:3064:1923_1920x0_80_0_0_b48307ccc389711a731653e658276188.jpg
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР."Сийярто изложил взгляды на текущую обстановку, особенно на украинский кризис, а также недавние усилия Венгрии", - говорится в сообщении МИД КНР.Отмечается, что Сийярто также назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру"."Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html
венгрия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_bec1432324214631527f1209052ed1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, мид кнр, китай, петер сийярто, ван и (политик)
В мире, Венгрия, МИД КНР, Китай, Петер Сийярто, Ван И (политик)
Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис

Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР.
"Сийярто изложил взгляды на текущую обстановку, особенно на украинский кризис, а также недавние усилия Венгрии", - говорится в сообщении МИД КНР.

Отмечается, что Сийярто также назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру".
"Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
8 июля, 13:06
 
В миреВенгрияМИД КНРКитайПетер СийяртоВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала