https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154421.html

Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис

Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис - РИА Новости, 17.07.2024

Сийярто изложил главе МИД Китая взгляды на украинский кризис

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:48

2024-07-17T04:48

2024-07-17T05:48

в мире

венгрия

мид кнр

китай

петер сийярто

ван и (политик)

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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР."Сийярто изложил взгляды на текущую обстановку, особенно на украинский кризис, а также недавние усилия Венгрии", - говорится в сообщении МИД КНР.Отмечается, что Сийярто также назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру"."Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html

венгрия

китай

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в мире, венгрия, мид кнр, китай, петер сийярто, ван и (политик)