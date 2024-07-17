https://ria.ru/20240717/vebrf-1960184254.html

ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России

ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России - РИА Новости, 17.07.2024

ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России

Единая федеральная система мер поддержки для отрасли беспилотных авиационных систем (БПЛА) может появиться в России, сообщил в рамках бизнес-миссии в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:44

2024-07-17T10:44

2024-07-17T10:44

россия

игорь шувалов

валерий лимаренко

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

южно-сахалинск

сахалин

сколково

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая федеральная система мер поддержки для отрасли беспилотных авиационных систем (БПЛА) может появиться в России, сообщил в рамках бизнес-миссии в Южно-Сахалинск председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "В стране много делается для поддержки этого направления. По словам губернатора Валерия Лимаренко, на Сахалине ведется работа по созданию целой отрасли БПЛА. Но часто меры поддержки не связаны между собой. И наша задача, задача ВЭБ, — объединить их в единую систему в нашей стране", — сказал Шувалов в ходе осмотра строительства кампуса "СахалинTech" в Южно-Сахалинске, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. Ожидается, что кампус станет одной из площадок мирового уровня по подготовке специалистов в том числе и в сфере беспилотных систем. После завершения строительства в студгородке смогут проживать 1,5 тысячи человек. Обучение начнется в 2026 году. По словам исполнительного директора кластера информационных технологий фонда "Сколково" Константина Паршина, в России существует большой потенциал для развития отрасли БПЛА. "Мы видим огромный интерес к этому направлению со стороны стартапов. Они гибкие, быстро реагируют на запросы рынка, не боятся экспериментировать. Наша задача — помочь им масштабироваться, выйти на новые рынки", — сказал Паршин. Масштабировать рынок может помочь интерес к отрасли инвесторов, отметил генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович. По его словам, к 2030 году доля этого направления может достичь 1% капитализации фондового рынка. Он считает, что такая доля - это очень немало. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке ВЭБ.РФ разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ.РФ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.

https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html

https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь шувалов, валерий лимаренко, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), южно-сахалинск, сахалин, сколково