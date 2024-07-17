Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/vebrf-1960184254.html
ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России
ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России - РИА Новости, 17.07.2024
ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России
Единая федеральная система мер поддержки для отрасли беспилотных авиационных систем (БПЛА) может появиться в России, сообщил в рамках бизнес-миссии в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:44
2024-07-17T10:44
россия
игорь шувалов
валерий лимаренко
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
южно-сахалинск
сахалин
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960180094_0:41:1750:1025_1920x0_80_0_0_89b74d2df35494d66e565ad619633dd5.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая федеральная система мер поддержки для отрасли беспилотных авиационных систем (БПЛА) может появиться в России, сообщил в рамках бизнес-миссии в Южно-Сахалинск председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "В стране много делается для поддержки этого направления. По словам губернатора Валерия Лимаренко, на Сахалине ведется работа по созданию целой отрасли БПЛА. Но часто меры поддержки не связаны между собой. И наша задача, задача ВЭБ, — объединить их в единую систему в нашей стране", — сказал Шувалов в ходе осмотра строительства кампуса "СахалинTech" в Южно-Сахалинске, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. Ожидается, что кампус станет одной из площадок мирового уровня по подготовке специалистов в том числе и в сфере беспилотных систем. После завершения строительства в студгородке смогут проживать 1,5 тысячи человек. Обучение начнется в 2026 году. По словам исполнительного директора кластера информационных технологий фонда "Сколково" Константина Паршина, в России существует большой потенциал для развития отрасли БПЛА. "Мы видим огромный интерес к этому направлению со стороны стартапов. Они гибкие, быстро реагируют на запросы рынка, не боятся экспериментировать. Наша задача — помочь им масштабироваться, выйти на новые рынки", — сказал Паршин. Масштабировать рынок может помочь интерес к отрасли инвесторов, отметил генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович. По его словам, к 2030 году доля этого направления может достичь 1% капитализации фондового рынка. Он считает, что такая доля - это очень немало. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке ВЭБ.РФ разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ.РФ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.
https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html
https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html
россия
южно-сахалинск
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960180094_36:0:1592:1167_1920x0_80_0_0_0a75e7398fe61dd72373d99ac61f18cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь шувалов, валерий лимаренко, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), южно-сахалинск, сахалин, сколково
Россия, Игорь Шувалов, Валерий Лимаренко, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Южно-Сахалинск, Сахалин, Сколково

ВЭБ.РФ: единая система мер поддержки отрасли БПЛА может появиться в России

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая федеральная система мер поддержки для отрасли беспилотных авиационных систем (БПЛА) может появиться в России, сообщил в рамках бизнес-миссии в Южно-Сахалинск председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"В стране много делается для поддержки этого направления. По словам губернатора Валерия Лимаренко, на Сахалине ведется работа по созданию целой отрасли БПЛА. Но часто меры поддержки не связаны между собой. И наша задача, задача ВЭБ, — объединить их в единую систему в нашей стране", — сказал Шувалов в ходе осмотра строительства кампуса "СахалинTech" в Южно-Сахалинске, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.
АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России
15 июля, 19:56
Ожидается, что кампус станет одной из площадок мирового уровня по подготовке специалистов в том числе и в сфере беспилотных систем. После завершения строительства в студгородке смогут проживать 1,5 тысячи человек. Обучение начнется в 2026 году.
По словам исполнительного директора кластера информационных технологий фонда "Сколково" Константина Паршина, в России существует большой потенциал для развития отрасли БПЛА.
"Мы видим огромный интерес к этому направлению со стороны стартапов. Они гибкие, быстро реагируют на запросы рынка, не боятся экспериментировать. Наша задача — помочь им масштабироваться, выйти на новые рынки", — сказал Паршин.
Масштабировать рынок может помочь интерес к отрасли инвесторов, отметил генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович. По его словам, к 2030 году доля этого направления может достичь 1% капитализации фондового рынка. Он считает, что такая доля - это очень немало.
В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке ВЭБ.РФ разработан мастер-план Южно-Сахалинска.
ВЭБ.РФ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала о форуме Сильные идеи для нового времени в 2025 году - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В АСИ рассказали, как отбирают сильные идеи для развития страны
11 июля, 18:28
 
РоссияИгорь ШуваловВалерий ЛимаренкоАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Южно-СахалинскСахалинСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала