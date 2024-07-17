https://ria.ru/20240717/veb-1960207489.html

ВЭБ: при создании инфраструктуры для дронов можно использовать механизм ГЧП

ВЭБ: при создании инфраструктуры для дронов можно использовать механизм ГЧП - РИА Новости, 17.07.2024

ВЭБ: при создании инфраструктуры для дронов можно использовать механизм ГЧП

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) можно использовать для реализации инфраструктурных проектов, так как отрасль производства дронов нуждается в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:17

2024-07-17T12:17

2024-07-17T12:19

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

игорь шувалов

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) можно использовать для реализации инфраструктурных проектов, так как отрасль производства дронов нуждается в развитии инфраструктуры, сообщил заместитель председателя государственной корпорации развития Игорь Дроздов в рамках бизнес-миссии в Южно-Сахалинск. Он добавил, что роль ВЭБ.РФ в данном случае может быть значительной. "Сам по себе дрон достаточно бесполезен (без развития инфраструктуры — ред.). Поэтому нам необходимо развивать аэродромную инфраструктуру, системы связи, безопасности, навигации. Отсутствие всего этого сдерживает внедрение дронов в сферы логистики, сельского хозяйства, городской экономики в целом. ВЭБ.РФ может помочь решить эту задачу, поскольку наша роль существенна в реализации таких механизмов, как ГЧП", — сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Он напомнил, что институт развития имеет целый ряд мер поддержки отрасли беспилотных летательных аппаратов — от грантового финансирования до прямых инвестиций. "При развитии любых технологий предложение опережает спрос. В таком случае и стартап, и инвестор немного рискуют, поскольку мы не знаем, будет ли продукт интересен потенциальному потребителю, появится ли спрос. И такие инструменты (поддержки — ред.), как грантовое финансирование, позволяют рисковать", — добавил зампред ВЭБ.РФ. В России также может появиться единая федеральная система мер поддержки производителей БПЛА. О планах по созданию такой системы объявил в ходе бизнес-миссии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По прогнозу генерального директора Sk Capital Владимира Саковича, к 2030 году совокупная капитализация отрасли может составить 1 триллион рублей. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке ВЭБ.РФ разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.

https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html

https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, южно-сахалинск, сахалинская область, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)