https://ria.ru/20240717/varpe-1960156575.html

В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы

В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы - РИА Новости, 17.07.2024

В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:45

2024-07-17T05:45

2024-07-17T05:45

россия

балтийское море

балтия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. На прошлой неделе издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Уточнялось, что страны выступили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это. "Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый - ред.) жестко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства", - полагает Зверев. Президент ВАРПЭ считает, что "прикрываясь заботой о сохранении промысловых запасов и делая акцент на якобы незаконный промысел со стороны российских рыбопромышленников", конкуренты лишь пытаются получить дополнительное преимущество на промысле. "В реальности их заботит исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от вероятного повышения цен в странах ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать и возникнет дефицит. Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения", - резюмировал Зверев.

https://ria.ru/20240704/nauka-1956899238.html

https://ria.ru/20240613/ryba-1952486888.html

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балтийское море

балтия

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россия, балтийское море, балтия, евросоюз, экономика