Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО
Медведев предложил экс-лидеру Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.
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"Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов.
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Зампред Совбеза также заметил, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
В свою очередь, вокалист знаменитой ирландской группы U2 Боно занимает проукраинскую позицию.