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Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО - РИА Новости, 17.07.2024
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01:07 17.07.2024 (обновлено: 02:38 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/uoters-1960144118.html
Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО
Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:07
2024-07-17T02:38
дмитрий медведев
джо байден
pink floyd
оон
u2
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. "Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов. Зампред Совбеза также заметил, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. В свою очередь, вокалист знаменитой ирландской группы U2 Боно занимает проукраинскую позицию.
https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html
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дмитрий медведев, джо байден, pink floyd, оон, u2, боно (пол дэвид хьюсон), украина, сша, россия
Дмитрий Медведев, Джо Байден, Pink Floyd, ООН, U2, Боно (Пол Дэвид Хьюсон), Украина, США, Россия
Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО

Медведев предложил экс-лидеру Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.
«
"Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов.
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Зампред Совбеза также заметил, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
В свою очередь, вокалист знаменитой ирландской группы U2 Боно занимает проукраинскую позицию.
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Дмитрий МедведевДжо БайденPink FloydООНU2Боно (Пол Дэвид Хьюсон)УкраинаСШАРоссия
 
 
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