https://ria.ru/20240717/uoters-1960144118.html

Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО

Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:07

2024-07-17T01:07

2024-07-17T02:38

дмитрий медведев

джо байден

pink floyd

оон

u2

боно (пол дэвид хьюсон)

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. "Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов. Зампред Совбеза также заметил, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. В свою очередь, вокалист знаменитой ирландской группы U2 Боно занимает проукраинскую позицию.

https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html

https://ria.ru/20240130/vyskazyvaniya-1924473141.html

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дмитрий медведев, джо байден, pink floyd, оон, u2, боно (пол дэвид хьюсон), украина, сша, россия