https://ria.ru/20240717/ukraintsy-1960153579.html

Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду"

Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду" - РИА Новости, 17.07.2024

Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду"

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:26

2024-07-17T04:26

2024-07-17T04:34

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в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. "Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона", - написал Макгрегор в социальной сети X. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

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россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, министерство обороны сша, в мире