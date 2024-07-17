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Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду"
Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду" - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду"
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:26
2024-07-17T04:26
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. "Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона", - написал Макгрегор в социальной сети X. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
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россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, министерство обороны сша, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире
Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы "живут в аду"
Макгрегор: украинцы живут в аду, созданным политическим классом Вашингтона