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В Киеве анонсировали "несколько военных событий" перед окончанием конфликта
В Киеве анонсировали "несколько военных событий" перед окончанием конфликта - РИА Новости, 17.07.2024
В Киеве анонсировали "несколько военных событий" перед окончанием конфликта
Конфликт на Украине может затухнуть после нескольких ключевых сражений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Разные люди". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:45
2024-07-17T17:45
2024-07-17T18:05
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может затухнуть после нескольких ключевых сражений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Разные люди"."Вот это генеральное сражение, <…> военное событие, которое будет, либо может быть несколько военных событий — это будет битва за мир, как ни парадоксально", — полагает эксперт.Стариков отметил, что стратегическая инициатива находится за Россией, поскольку она перенастроила свою экономику, ушла от доллара и наладила военно-промышленный комплекс.Как напомнил бывший полковник СБУ, Москва производит миллионы снарядов, имеет стратегический тыл, в то время как у Киева в этой роли выступают партнеры по НАТО."Сколько наши партнеры обещали снарядов? Миллион! Не собрали. <...> Дело в том, что они даже не собираются такого количества выпускать", — резюмировал Стариков.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
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в мире, украина, россия, олег стариков, андрей белоусов, служба безопасности украины, нато, киев
В мире, Украина, Россия, Олег Стариков, Андрей Белоусов, Служба безопасности Украины, НАТО, Киев
В Киеве анонсировали "несколько военных событий" перед окончанием конфликта
Стариков: перед окончанием боев на Украине будет "несколько военных событий"